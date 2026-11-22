യുഡിഎഫിലെ ഗ്രൂപ്പ് വഴക്ക് പുതിയ തലത്തിലേക്ക്, കെ സി പക്ഷത്തിനെതിരെ രാഹുൽ ഗാന്ധിക്ക് പരാതിയുമായി മുസ്ലീം ലീഗ്
സമ്മര്ദ്ദ തന്ത്രങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് വഴങ്ങില്ലെന്നാണ് ലീഗ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
കോണ്ഗ്രസ് സംഘടന ജനറല് സെക്രട്ടറി കെ സി വേണുഗോപാലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഘടകത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിലപാടുമായി മുസ്ലീം ലീഗ് രംഗത്ത്. തങ്ങള്ക്കെതിരെ നടത്തുന്ന സമ്മര്ദ്ദ തന്ത്രങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് വഴങ്ങേണ്ടതില്ലെന്ന ഉറച്ച തീരുമാനത്തിലാണ് മുസ്ലീം ലീഗ് നേതൃത്വം.മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് വിഡി സതീശനെ ലീഗ് പിന്തുണച്ചതാണ് ഈ വേട്ടയാടലിന് പിന്നിലെന്നാണ് സൂചന. സമ്മര്ദ്ദ തന്ത്രങ്ങള്ക്ക് മുന്നില് വഴങ്ങില്ലെന്നാണ് ലീഗ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
മുസ്ലീം ലീഗിനെതിരെ നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ നീക്കങ്ങള്ക്ക് മറുപടിയെന്നോണം കെ സി വേണുഗോപാല് പക്ഷത്തെ പ്രബലരായ എംഎല്എമാരെയും മന്ത്രിമാരെയും ലീഗിന്റെ പരിപാടികള് ക്ഷണിക്കാതിരിക്കാനും ബഹിഷ്കരിക്കാനുമാണ് പാര്ട്ടി തീരുമാനമെന്നാണ് പാര്ട്ടിയുമായി അടുത്ത് നില്ക്കുന്ന വൃത്തങ്ങള് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. അതേസമയം കോണ്ഗ്രസില് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശൈലിയെ ശക്തമായി എതിര്ക്കാനാണ് കെ സി പക്ഷത്തിന്റെയും എ ഗ്രൂപ്പിന്റെയും തീരുമാനം. സര്ക്കാരിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്തുകയല്ല മറിച്ച് കൂട്ടായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഇതെന്നാണ് ഇവര് വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ഈ തര്ക്കങ്ങളെ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ സൗന്ദര്യമെന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശന് വിശേഷിപ്പിച്ചതെങ്കിലും സമവായത്തിന്റെ സൂചനകള് ഇരുവിഭാഗവും നല്കുന്നില്ല. പഴയ എ ഗ്രൂപ്പ് ഐ ഗ്രൂപ്പ് പോരിനെ ഓര്മിപ്പിക്കും വിധം പാര്ട്ടിക്കുള്ളില് ചേരിപോര് രൂക്ഷമാവുകയാണ്. സര്ക്കാര് 6 മാസം തികയ്ക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഈ സംഭവവികാസങ്ങളെല്ലാം.