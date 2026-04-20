ശ്രീനു എസ്|
Last Modified തിങ്കള്, 20 ഏപ്രില് 2026 (11:06 IST)
തിരുവനന്തപുരം: തിരുവനന്തപുരം നെട്ടയത്ത് ബന്ധുക്കളായ രണ്ട് പേര് തമ്മിലുള്ള സ്വത്ത് തര്ക്കത്തെ തുടര്ന്ന് ബിജെപി-സിപിഐ (എം) പ്രവര്ത്തകര് തമ്മിലുണ്ടായ സംഘര്ഷത്തില് മൂന്ന് പോലീസുകാര്ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഞായറാഴ്ച രാത്രി നെട്ടയത്തെ മലമുകളില് നടന്ന സംഘര്ഷവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വട്ടിയൂര്ക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് 94 ബിജെപി, സിപിഐ(എം) പ്രവര്ത്തകര്ക്കെതിരെ കേസെടുത്തു.
എഫ്ഐആര് പ്രകാരം വട്ടിയൂര്ക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലെ സിവില് പോലീസ് ഓഫീസര്മാരായ ദീപു, ഷിബു, സ്റ്റേഷന് ഹൗസ് ഓഫീസര് വിപിന് എസി എന്നിവര്ക്കാണ് പരിക്കേറ്റത്. സിപിഐ(എം)-ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര് തമ്മില് സംഘര്ഷമുണ്ടായതായി വിവരം ലഭിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് രാത്രി 8.30 ഓടെ മലമുകളിലെ സെന്റ് സെബാസ്റ്റ്യന്സ് പള്ളിക്ക് സമീപം എത്തിയതായിരുന്നു പോലീസ് സംഘം. സിപിഒ ദീപുവിന്റെ തലയില് സിപിഐ എം പ്രവര്ത്തകന് കല്ലുകൊണ്ട് അടിച്ചതായും എസ്എച്ച്ഒ വിപിനെ ബിജെപി പ്രവര്ത്തകന് വടികൊണ്ട് ആക്രമിച്ചതായും എഫ്ഐആറില് പറയുന്നു.
അതുപോലെ സിപിഒ ഷിബുവിനെയും വടികൊണ്ട് ആക്രമിച്ചു. രണ്ട് ബന്ധുക്കള് തമ്മിലുള്ള ഭൂമി തര്ക്കമാണ് സംഭവത്തിന് കാരണമെന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര് പറഞ്ഞു. ഒരാള് ബിജെപി പ്രവര്ത്തകനും മറ്റൊരാള് സിപിഐ എം അനുഭാവിയുമാണ്. ഇരു പാര്ട്ടികളിലെയും തൊഴിലാളികള് പക്ഷം ചേര്ന്ന് ഏറ്റുമുട്ടിയതിനെത്തുടര്ന്ന് സ്ഥിതിഗതികള് വഷളായി. ഇടപെട്ട പോലീസ് സംഘത്തെയും ആക്രമിച്ചു. സംഭവത്തെത്തുടര്ന്ന് ഞായറാഴ്ച രാത്രി വൈകിയും വട്ടിയൂര്ക്കാവ് പോലീസ് സ്റ്റേഷന് പുറത്ത് ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര് തടിച്ചുകൂടി.
തങ്ങളുടെ പാര്ട്ടി അംഗങ്ങള്ക്കെതിരെ മാത്രമേ നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്ന് ആരോപിച്ചായിരുന്നു സ്റ്റേഷന് മുന്നില് പ്രതിഷേധം.സ്ഥലത്തെത്തിയ ടെലിവിഷന് റിപ്പോര്ട്ടര്മാരെയും പ്രതിഷേധക്കാര് ചോദ്യം ചെയ്തു. പിന്നീട് പ്രതിഷേധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നൂറിലധികം ബിജെപി പ്രവര്ത്തകര്ക്കെതിരെ പോലീസ് പ്രത്യേക കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തു.