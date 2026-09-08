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Written By WEBDUNIA
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (13:14 IST)

ബന്ധുനിയമനവുമായി മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണ; ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുവിന് ജോലി !

Bindhu Krishna
Written By: WEBDUNIA
Published: Tue, 8 Sep 2026 (13:14 IST)
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വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫിന് പിന്നാലെ ക്ഷീരവകുപ്പ് മന്ത്രി ബിന്ദു കൃഷ്ണയും വിവാദത്തിൽ. ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുവിന് മന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ നിയമനം നൽകുകയാണ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 
 
ഭർത്താവിന്റെ ബന്ധുവിനെയാണ് ബിന്ദു കൃഷ്ണ സ്പെഷ്യൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി നിയമിച്ചു. ബിന്ദു കൃഷ്ണയുടെ ഭർത്താവും കോൺഗ്രസ് നേതാവുമായ കൃഷ്ണകുമാറിന്റെ സഹോദരന്റെ ഭാര്യാ സഹോദരനുമായ വി.എൽ ഹരിക്കാണ് നിയമനം നൽകിയത്. സ്വകാര്യ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജിലെ ഫിനാൻസ് മാനേജറായിരുന്ന വി.എൽ ഹരിയെ ആദ്യം അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായും പിന്നീട് സ്പെഷ്യൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയുമായാണ് നിയമിച്ചത്. ഹരിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാദിവസവും രാവിലെയും വൈകിട്ടും സർക്കാർ വാഹനം വീട്ടിലെത്തുന്നുണ്ട്. 
 
നേരത്തെ വൈദ്യുതി മന്ത്രി സണ്ണി ജോസഫും ബന്ധുനിയമന കുരുക്കിൽപ്പെട്ടിരുന്നു. സണ്ണി ജോസഫിന്റെ അഡീഷണൽ പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറിയായി സഹോദരീ ഭർത്താവ് ബെന്നി തോമസിനെ നിയമിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് ഇത് വിവാദമായതോടെ ബെന്നി തോമസ് രാജിവെച്ചു. 
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