ജർമനിയിൽ വീണ്ടും തീവ്ര വലതിന് വേരോട്ടം, പ്രാദേശിക തിരെഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിച്ച് എ എഫ് ഡി, യൂറോപ്പിനെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ത്?
ജര്മന് രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തില് മാറ്റത്തിന്റെ സൂചന നല്കി തീവ്ര വലതുപക്ഷ പാര്ട്ടിയായ ആള്ട്ടര്നേറ്റീവ് ഫോര് ജര്മ്മനിക്ക് പ്രാദേശിക ജര്മന് തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് വമ്പന് ആധിപത്യം. ജര്മന് ജനത തീവ്ര വലത് രാഷ്ട്രീയത്തിലേക്ക് മടങ്ങുന്നുവെന്ന സൂചനയാണ് ഈ വിജയം നല്കുന്നത്. പ്രാദേശിക തിരെഞ്ഞെടുപ്പില് വലിയ ഭൂരിപക്ഷം നേടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭരണം ഉറപ്പിക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം പാര്ട്ടിക്ക് സ്വന്തമാക്കാനായിട്ടില്ല. ജര്മനിയെ മാത്രമല്ല യൂറോപ്പിനെ തന്നെ ഈ വിജയം മാറ്റിചിന്തിപ്പിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. ഈ വിജയം നല്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ സൂചനകള് എന്തെല്ലാമെന്ന് നോക്കാം.
???????? Likely future leader of Germany:— Casey Krol (@CaseyKrol) September 6, 2026
“In my first 100 days. I will close the borders, eliminate social benefits for migrants and carry out Germany’s largest deportations.”
Today her party had a historic election win. pic.twitter.com/fhNAUwXny3
ജര്മനി അഭയാര്ഥികള്ക്ക് നല്കുന്ന സഹായങ്ങള്ക്കും മറ്റും എതിരാണ് എ എഫ് ഡി. അഭയാര്ഥി വിരുദ്ധ നിലപാടുകളും കര്ശനമായ ദേശീയത ഉയര്ത്തിപ്പിടിക്കുന്ന എ എഫ് ഡി ജര്മനി യൂറോപ്യന് യൂണിയനില് നിന്നും പുറത്തുപോകനമെന്നും യുക്രെയ്ന് നല്കുന്ന സൈനികസഹായങ്ങള് നിര്ത്തിവെയ്ക്കണമെന്നും ശക്തമായി ബാധിക്കുന്നവരെയാണ്. പ്രാദേശിക തിരെഞ്ഞെടുപ്പിലെ വിജയം ശക്തിപകരുകയും എ എഫ് ഡി സംസ്ഥാനത്തിന് പുറത്തേക്ക് വ്യാപിക്കുകയും ചെയ്ത ദൂരവ്യാപകമായ ഫലമാകും അത് യൂറോപ്പില് ഏര്പ്പെടുത്തുക. യുഎസ് നയങ്ങളെയും നാറ്റോയുടെ ആധിപത്യത്തിനെതിരെയും വലിയ വിമര്ശനങ്ങലാണ് എ എഫ് ഡി ഉയര്ത്തുന്നത്.
This is a disaster, not only for Germany, but for Europe.— Liz Webster (@LizWebsterSBF) September 6, 2026
The AfD, officially classified in Saxony-Anhalt as a confirmed right-wing extremist organisation, is projected to win 44.5%: more than twice the CDU’s vote and potentially close to governing alone.
This is no longer a… pic.twitter.com/YEilQUJnsk
നിലവില് രാജ്യത്ത് കുടിയേറ്റക്കാരുടെ എണ്ണം വര്ധിക്കുന്നതിലും രാജ്യത്തെ ക്രമസമാധാന തകര്ച്ചയിലും ജര്മനിയിലെ ജനങ്ങള്ക്കിടയില് അമര്ശമുണ്ട്. നാറ്റോ ഭാഗമായതിനാല് റഷ്യയെ പിണക്കി രാജ്യത്തെ ഊര്ജപ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് തള്ളിവിട്ടെന്ന നിലപാടാണ് എ എഫ് ഡിക്കുള്ളത്. അതിനാല് തന്നെ റഷ്യയുമായി നയതന്ത്രബന്ധം സ്ഥാപിക്കാനാകും എ എഫ് ഡി താല്പ്പര്യപ്പെടുക. നിലവിലെ സോഷ്യല് ഡെമോക്രാറ്റിക് സഖ്യ സര്ക്കാറിന് ജനപ്രീതി കുറയുന്നതും ഇറ്റലി, ഫ്രാന്സ്, ഹംഗറി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലും അലയടിക്കുന്ന വലതുപക്ഷ തരംഗവും എ എഫ് ഡിക്ക് അനുകൂലഘടകങ്ങളാണ്.ALSO READ: ഒരൊറ്റ സ്ത്രീയും കണ്ണിൽപ്പെടരുത്, ഹൈന്ദവസംഘടനയുടെ സന്ദർശനത്തിനായി വനിതാ ജീവനക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു, ഐഫൽ ടവർ അടച്ചു!