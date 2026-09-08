  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Ramya Haridas issue and Congress Leadership
Written By നെൽവിൻ വിൽസൺ നെൽവിൻ വിൽസൺ
Last Modified: Tuesday, 8 September 2026 (09:13 IST)

'രമ്യ പറ്റിച്ചു'; മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് അതൃപ്തി, പൊട്ടിത്തെറിച്ച് തിരുവഞ്ചൂർ

Congress, Ramya Haridas, Ramya Haridas Attack Congress Leader, Ramya Haridas Attacking Video, Congress and Ramya Haridas
Written By: നെൽവിൻ വിൽസൺ
Updated: Tue, 8 Sep 2026 (09:16 IST)
google-news
രമ്യ ഹരിദാസ് എംഎൽഎയുടെ ധാർഷ്ട്യത്തിൽ കോൺഗ്രസിനുള്ളിൽ അതൃപ്തി പുകയുന്നു. മുതിർന്ന നേതാക്കളെയാണ് രമ്യ നുണ പറഞ്ഞ് കബളിപ്പിച്ചതെന്നും ഗുരുതരമായ തെറ്റാണെന്നും മുതിർന്ന നേതാക്കൾക്ക് വിമർശനമുണ്ട്. 
 
ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് പാലക്കാട് 
 
ചിറയൻകീഴിൽ പ്രാദേശിക കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വത്തിനെതിരെ രമ്യ ഹരിദാസും സംഘവും കൈയേറ്റം നടത്തിയിരുന്നു. ഇത് അന്വേഷിക്കാൻ കെപിസിസി നിയോഗിച്ച സംഘത്തെയാണ് രമ്യ കബളിപ്പിച്ചത്. അടിപിടിയിൽ ഭാഗമായ രമ്യ ഹരിദാസിനോട് അന്വേഷണ സമിതിയുടെ ചുമതലയുള്ള മുൻ കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കൂടിയായ എം.എം.ഹസൻ നേരിട്ടെത്തി വിശദീകരണം നൽകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ രമ്യ എത്തിയില്ല. താൻ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് രമ്യ ഹരിദാസ് കെപിസിസി അന്വേഷണ സമിതിയെ കബളിപ്പിച്ചത്. തനിക്ക് നേരിട്ടെത്താൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് എം.എം.ഹസനെ ഫോണിലൂടെ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. രമ്യ ഫോണിലൂടെ വിശദീകരണം നൽകിയെന്ന് ഇന്നലെ എം.എം.ഹസനും പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ രമ്യ കബളിപ്പിച്ചതാണോ അല്ലെങ്കിൽ കെപിസിസി നേതൃത്വത്തിന്റെ കൂടെ അറിവോടെയാണോ ഇതെന്ന് വ്യക്തമല്ല. ഡൽഹിയിലേക്ക് പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞ രമ്യ ഹരിദാസ് ഇന്നലെ മുഴുവൻ പാലക്കാട് ഉണ്ടായിരുന്നു. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് രമ്യയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. രമ്യ ഇന്നലെ ഡൽഹിയിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല. 
 
പരാതി പിൻവലിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടും
 
കൈയാങ്കളിയുടെ പേരിൽ പൊലീസിൽ നൽകിയ പരാതികൾ പിൻവലിക്കാൻ രമ്യയോടും ചിറയിൻകീഴിലെ പ്രാദേശിക നേതൃത്വത്തോടും കെപിസിസി ആവശ്യപ്പെടും. കെപിസിസി അച്ചടക്കനടപടിയെടുത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പരാതിയുമായി മുന്നോട്ടുപോകരുതെന്നാണു പാർട്ടിയുടെ നിലപാട്. വരുംദിവസങ്ങളിൽ കെപിസിസി അന്വേഷണസമിതി മുൻപാകെ ഹാജരാകുമ്പോൾ ഇക്കാര്യം രമ്യയോട് ആവശ്യപ്പെടും.
തിരുവഞ്ചൂരിന് അതൃപ്തി 
 
ചിറയിൻകീഴിലെ തമ്മിലടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കോൺഗ്രസ് സസ്‌പെൻഡ് ചെയ്ത പാളയം പ്രദീപിനെ തന്റെ അഡീഷണൽ പിഎ ആയി നിയമിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എംഎൽഎ രമ്യ ഹരിദാസ് കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ നിയമനം നൽകണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രമ്യ ഹരിദാസ് നിയമസഭ സെക്രട്ടറിക്ക് കത്ത് നൽകിയത്. ഇതിൽ സ്പീക്കർ തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണന് ശക്തമായ എതിർപ്പുണ്ട്. Also Read: സതീശനെതിരെ പാളയത്തിൽ പട; വിഷ്ണുനാഥിനെ താക്കോൽസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ വേണുഗോപാൽ, ചെന്നിത്തല ഔട്ടാകും
About Writer
നെൽവിൻ വിൽസൺ
Politics, Cinema, Cricket, Social, Explainers   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക
അടുത്ത ലേഖനം
സതീശനെതിരെ പാളയത്തിൽ പട; വിഷ്ണുനാഥിനെ താക്കോൽസ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കാൻ വേണുഗോപാൽ, ചെന്നിത്തല ഔട്ടാകും

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !

കടമെടുത്ത് മുടിപ്പിക്കുമോ? സതീശൻ സർക്കാർ 100 ദിവസം പിന്നിടുമ്പോൾ കടം 15,000 കോടി കടന്നു !വി.ഡി.സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുപ്പിൽ റോക്കറ്റ് വേഗം കുതിക്കുന്നു. അധികാരത്തിലെത്തി മൂന്ന് മാസം പിന്നിടുമ്പോൾ ഏഴ് തവണയാണ് സതീശൻ സർക്കാർ കടമെടുത്തിരിക്കുന്നത്. പ്രതിമാസം ശരാശരി 3,000 കോടി എന്ന നിലയിൽ കടമെടുപ്പ് തുടരുകയാണ്.

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾ

തലയടിച്ച് തകർത്ത അക്രമി അഭിമുഖവുമായി നടക്കുന്നു, പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ഉപരോധിച്ച് സിജെപി, ഡൽഹിയിൽ നാടകീയ സംഭവങ്ങൾരാജ്യതലസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും സിജെപി പ്രതിഷേധം. ജന്തര്‍ മന്തറില്‍ നടന്ന പ്രതിഷേധത്തിനിടയില്‍ കോക്രോച്ച് ജനതാ പാര്‍ട്ടി പ്രവര്‍ത്തകയായ നിഷു ആസാദിന്റെ പിതാവ് സഞ്ജയ് കുമാറിന്റെ തലയോട്ടി അടിച്ചുതകര്‍ത്ത സംഭവത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് പോലീസ് ഉപരോധം.

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർ

മുസ്ലീമാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ നേരിട്ടത് ക്രൂര മർദ്ദനം, ഡൽഹി പോലീസിനെതിരെ ഞെട്ടിക്കുന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകർഡല്‍ഹിയില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്തയും ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷായും പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ ചോദ്യങ്ങള്‍ ചോദിച്ചതിന് പിന്നാലെ ഡല്‍ഹി പോലീസില്‍ നിന്ന് ക്രൂരമായ അതിക്രമം നേരിടേണ്ടി വന്നെന്ന വെളിപ്പെടുത്തലുമായി വനിതാ മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകര്‍.

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ല

മോദിയുടെ നിശബ്ദത; മണിപ്പൂരിൽ മൂന്ന് വർഷത്തിനിടെ കൊല്ലപ്പെട്ടത് 306 പേർ, 49 പേരെ കാണാനില്ലമണിപ്പൂരിലെ വർഗീയ കലാപത്തിൽ ഇതുവരെ 306 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി സർക്കാർ. 2023 മുതലുള്ള കണക്ക് പ്രകാരമാണിത്. 49 പേരെ കാണാനില്ല. സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഗോവിന്ദാസ് കോന്തൗജമാണ് ഇക്കാര്യം നിയമസഭയിൽ അറിയിച്ചത്.

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സി

ആരാകും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ, കോൺഗ്രസിൽ വീണ്ടും ചർച്ചകൾ സജീവം: അയിഷ പോറ്റിയ്ക്കായി വിഡി പക്ഷം, ദീപ്തിക്കായി കെ സിസംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷന്‍ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കുള്ള നിയമനത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ ചര്‍ച്ചകള്‍ സജീവം.

ഒരൊറ്റ സ്ത്രീയും കണ്ണിൽപ്പെടരുത്, ഹൈന്ദവസംഘടനയുടെ സന്ദർശനത്തിനായി വനിതാ ജീവനക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു, ഐഫൽ ടവർ അടച്ചു!

ഒരൊറ്റ സ്ത്രീയും കണ്ണിൽപ്പെടരുത്, ഹൈന്ദവസംഘടനയുടെ സന്ദർശനത്തിനായി വനിതാ ജീവനക്കാരെ ഒഴിപ്പിച്ചു, ഐഫൽ ടവർ അടച്ചു!ശനിയാഴ്ചയാണ് ബോച്ചാസന്‍വാസി അക്ഷര്‍ പുരുഷോതം സ്വാമിനാരായണന്‍ സന്‍സ്ഥ(ബിഎപിഎസ്) എന്ന സംഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നൂറോളം പേര്‍ ഐഫല്‍ ടവര്‍ സന്ദര്‍ശിക്കാനായി എത്തിയത്. സന്ദര്‍ശനസമയത്ത് വനിതാ ജീവനക്കാര്‍ കാഴ്ചയില്‍പ്പെടരുതെന്ന് സംഘടന ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

മോദി ഭരണമല്ലെ, എല്ലാം ഗുജറാത്തിലേക്കാണല്ലോ!, ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ആദ്യമായി ഡൽഹിക്ക് പുറത്തേക്ക്, ദേശീയ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ മമ്മൂട്ടി

മോദി ഭരണമല്ലെ, എല്ലാം ഗുജറാത്തിലേക്കാണല്ലോ!, ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ആദ്യമായി ഡൽഹിക്ക് പുറത്തേക്ക്, ദേശീയ പുരസ്കാരം ഏറ്റുവാങ്ങാൻ മമ്മൂട്ടിഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ ചടങ്ങുകളും പ്രധാന പ്രൊജക്റ്റുകളും ഗുജറാത്തിലേക്ക് നീക്കുന്നുവെന്ന വിമര്‍ശനങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര വിതരണ ചടങ്ങുകള്‍ ഗുജറാത്തിലേക്ക് മാറ്റി മോദി സര്‍ക്കാര്‍. ഇതാദ്യമായാണ് ദേശീയ ചലച്ചിത്ര പുരസ്‌കാര വിതരണം ഡല്‍ഹിക്ക് പുറത്ത് നടക്കുന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രിയെയും കേന്ദ്രത്തെയും അപമാനിക്കുന്ന തരത്തില്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ്; വനിതാ സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു

പ്രധാനമന്ത്രിയെയും കേന്ദ്രത്തെയും അപമാനിക്കുന്ന തരത്തില്‍ ഫേസ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ്; വനിതാ സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തുപ്രധാനമന്ത്രിയെയും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനെയും അധിക്ഷേപിച്ച് ഫേസ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ഇട്ട അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടറെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു. ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റുകള്‍ അനധികൃതമായി പങ്കുവെച്ചെന്നാരോപിച്ച് ഇടുക്കി ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇന്‍സ്പെക്ടര്‍ സജിത സലിമിനെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തു.

ചൂട് അസഹ്യം; ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചു

ചൂട് അസഹ്യം; ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചുസംസ്ഥാനത്ത് പൊതുവെ ചൂട് വർധിച്ചു വരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കായി സംസ്ഥാന ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ജാഗ്രത നിർദേശങ്ങൾ.

പേടി വേണ്ട, താത്കാലികാശ്വാസം: ചൂട് മാറി മഴ വരും: വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ 3 ദിവസം മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

പേടി വേണ്ട, താത്കാലികാശ്വാസം: ചൂട് മാറി മഴ വരും: വ്യാഴാഴ്ച മുതൽ 3 ദിവസം മഴയ്ക്ക് സാധ്യതകടുത്ത ചൂട് തുടരുന്നതിനിടെ അല്പം ആശ്വാസമായി സംസ്ഥാനത്ത് വീണ്ടും മഴയെത്തുന്നു. വ്യാഴാഴ്ച മുതല്‍ 3 ദിവസം സംസ്ഥാനത്ത് മഴയുണ്ടാകുമെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ അറിയിപ്പ്. എല്ലാ ജില്ലകളിലും മഴ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും തെക്കും മധ്യകേരളത്തിലുമാണ് ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുള്ളത്.