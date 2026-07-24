'നിങ്ങളുടെ പഴയ ഭാരം എത്രയും വേഗം വീണ്ടെടുക്കുക': 26 ദിവസത്തെ നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ച സോനം വാങ്ചുകിന് മോദിയുടെ സന്ദേശം
26 ദിവസത്തെ നിരാഹാര സമരം അവസാനിപ്പിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ ആക്ടിവിസ്റ്റ് സോനം വാങ്ചുക്കിന് വേണ്ടി പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി എക്സില് പോസ്റ്റ് എഴുതി. സോനം വാങ്ചുകിന്റെ ആരോഗ്യത്തിനായി പ്രാര്ത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് എത്രയും വേഗം പഴയ ഭാരം വീണ്ടെടുക്കാന് പ്രധാനമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
'ഡോക്ടര്മാരുടെ ഉപദേശപ്രകാരം സോനം ജി തന്റെ പതിവ് പിന്തുടരാനും എത്രയും വേഗം പഴയ ഭാരം വീണ്ടെടുക്കാനും ഞാന് അഭ്യര്ത്ഥിക്കുന്നു. സോനം ജി ആരോഗ്യവാനായിരിക്കാന് ഞാന് കര്ത്താവിനോട് പ്രാര്ത്ഥിക്കുന്നു.'- മോദി എക്സില് കുറിച്ചു. ഗുരുഗ്രാമിലെ മേദാന്ത ആശുപത്രിയില് കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരായ ജെ പി നദ്ദ, ജിതേന്ദ്ര സിംഗ് എന്നിവരുമായി നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷമാണ് സോനം വാങ്ചുക് നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചത്. ആരോഗ്യസ്ഥിതി മോശമായതിനെ തുടര്ന്ന് അദ്ദേഹത്തെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
ആശുപത്രിയിലെ ദൃശ്യങ്ങളില് നദ്ദ വാങ്ചുകിന് ഒരു കപ്പില് നിന്ന് സൂപ്പ് കുടിക്കാന് സഹായിക്കുന്നതായി കാണിച്ചു. നടപടിയെടുക്കുമെന്ന മന്ത്രിമാരുടെ ഉറപ്പ് കേട്ട് വാങ്ചുക്ക് അവരോട് പറയുന്നതും വീഡിയോയില് കാണാം. 'എന്റെ ഉപവാസം അവസാനിപ്പിക്കുന്നതില് ഞാന് നന്ദിയുള്ളവനും സന്തോഷവാനും ആണ്. നന്ദി.'-അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.