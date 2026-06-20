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Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 20 June 2026 (19:04 IST)

കാഞ്ഞങ്ങാട് പട്രോളിങ്ങിനിടെയുണ്ടായ അപകടം; പോലീസുകാരുടെ കാലുകള്‍ മുറിച്ചുമാറ്റി

police
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 20 Jun 2026 (19:04 IST) Updated: Sat, 20 Jun 2026 (19:06 IST)
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കാസര്‍കോട്: കാഞ്ഞങ്ങാട് ഹൈവേയില്‍ പട്രോളിംഗ് നടത്തുന്നതിനിടെ വാഹനാപകടത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ രണ്ട് പോലീസുകാരുടെ കാലുകള്‍ ഇന്ന് മുറിച്ചുമാറ്റി. സിവില്‍ പോലീസ് ഓഫീസര്‍മാരായ സൂരജ് (32), അലോഷ്യസ് (39) എന്നിവരുടെ കാലുകള്‍ മംഗളൂരുവിലെ തേജസ്വിനി ആശുപത്രിയില്‍ ശസ്ത്രക്രിയയിലൂടെ മുറിച്ചുമാറ്റി. ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ കാല്‍ മുട്ടിനു താഴെ മുറിച്ചുമാറ്റി. മറ്റേയാളുടെ കാല്‍പാദം മുറിച്ചുമാറ്റേണ്ടിവന്നു.
 
കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച വാഹന പരിശോധനയ്ക്കിടെയാണ് അമിതവേഗത്തില്‍ വന്ന ഒരു കാര്‍ നിയന്ത്രണം വിട്ട് പട്രോളിംഗ് സംഘത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയത്. ജീപ്പിന് പിന്നില്‍ നിന്നിരുന്ന പോലീസുകാരെ കാര്‍ ഇടിച്ചു. പരിക്കേറ്റ പോലീസുകാര്‍ രണ്ട് വാഹനങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ കുടുങ്ങി. അവരെ ഉടന്‍ തന്നെ കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പക്ഷേ ഗുരുതരമായ പരിക്കുകള്‍ കാരണം മംഗളൂരുവിലേക്ക് മാറ്റി. അപകടത്തില്‍പ്പെട്ട സൂരജ് പോലീസ് ക്ലബ്ബിലെ മുന്‍ ഫുട്‌ബോള്‍ കളിക്കാരന്‍ കൂടിയാണ്.
 
അപകടത്തെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞയുടന്‍ സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തലയും തൃക്കരിപ്പൂര്‍ എംഎല്‍എ സന്ദീപ് വാര്യരും ഇരുവരുടെയും ആരോഗ്യസ്ഥിതി അന്വേഷിക്കുകയും ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നല്‍കുമെന്ന് ഉറപ്പ് നല്‍കുകയും ചെയ്തു.
About Writer
ശ്രീനു എസ്
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