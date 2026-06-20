എസ്ബിഐയിൽ 1500 പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസർ ഒഴിവുകൾ; ജൂലൈ 8 വരെ അപേക്ഷിക്കാം, ശമ്പള സ്കെയിൽ 48,480 - 85,920 രൂപ!
ആകെ പ്രഖ്യാപിച്ച 1,500 തസ്തികകളില് 1,446 റെഗുലര് ഒഴിവുകളും 54 ബാക്ക്ലോഗ് ഒഴിവുകളുമാണ്.
രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പൊതുമേഖലാ ബാങ്കായ സ്റ്റേറ്റ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ (എസ്ബിഐ) പ്രൊബേഷണറി ഓഫീസര് (പിഒ) തസ്തികയിലേക്ക് നിയമന വിജ്ഞാപനം പുറത്തിറക്കി. 1,500 ഒഴിവുകളിലേക്കാണ് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജൂണ് 18ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഈ വിജ്ഞാപനം (പരസ്യ നമ്പര്: CRPD/PO/2026-27/09) സമീപകാലത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പിഒ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഡ്രൈവുകളിലൊന്നായാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.
ഒഴിവുകളുടെ വിശദാംശം
ആകെ പ്രഖ്യാപിച്ച 1,500 തസ്തികകളില് 1,446 റെഗുലര് ഒഴിവുകളും 54 ബാക്ക്ലോഗ് ഒഴിവുകളുമാണ്. നിയമിതരാകുന്നവരെ രാജ്യത്തെവിടെയും നിയോഗിക്കാം.
അപേക്ഷ സമര്പ്പണം
ജൂണ് 18 മുതല് ജൂലൈ 8 വരെ ഓണ്ലൈനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റായ sbi.bank.in/web/careers/current-openings വഴിയാണ് അപേക്ഷ സമര്പ്പിക്കേണ്ടത്. വിജ്ഞാപനം ഡൗണ്ലോഡ് ചെയ്ത് വിശദാംശങ്ങള് പരിശോധിച്ച ശേഷം 'Apply Online' ലിങ്കിലൂടെ രജിസ്ട്രേഷന് നടത്താം. വ്യക്തിഗത വിവരങ്ങള്, വിദ്യാഭ്യാസ യോഗ്യത എന്നിവ നല്കി ഫോട്ടോ, ഒപ്പ് തുടങ്ങിയ രേഖകള് നിശ്ചിത വലുപ്പത്തില് അപ്ലോഡ് ചെയ്യണം. അപേക്ഷാ ഫീസ് ഓണ്ലൈന് മാര്ഗങ്ങളിലൂടെ അടയ്ക്കാം.
യോഗ്യത
അംഗീകൃത സര്വകലാശാലയില് നിന്ന് ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തില് ബിരുദം നേടിയവര്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. മെഡിക്കല്, എന്ജിനീയറിങ്, സിഎ തുടങ്ങിയ തത്തുല്യ യോഗ്യതയുള്ളവര്ക്കും അവസരമുണ്ട്. പരീക്ഷഫലം കാത്തുനില്ക്കുന്നവര് സെപ്റ്റംബര് 30നകം യോഗ്യത സര്ട്ടിഫിക്കറ്റ് നല്കണം. പ്രായം 01.04.2026 തീയതി കണക്കാക്കി 21നും 30നും ഇടയിലായിരിക്കണം. പിന്നാക്ക വിഭാഗക്കാര്ക്ക് പ്രായ ഇളവുണ്ട്.
തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടപടിക്രമം
പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ, മെയിന് പരീക്ഷ, സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ്, ഗ്രൂപ്പ് എക്സര്സൈസ്, അഭിമുഖം എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഘട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് അന്തിമ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്. പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷ ഓഗസ്റ്റിലും മെയിന് പരീക്ഷ സെപ്റ്റംബറിലും നടക്കുമെന്നാണ് സൂചന. യോഗ്യത നേടുന്നവര്ക്ക് രണ്ടു വര്ഷത്തെ പ്രൊബേഷന് പൂര്ത്തിയാക്കിയ ശേഷം ജൂനിയര് മാനേജ്മെന്റ് ഗ്രേഡ് സ്കെയില്-1ലേക്ക് സ്ഥിര നിയമനം ലഭിക്കും.
ശമ്പളവും ആനുകൂല്യങ്ങളും
തുടക്കത്തിലെ ശമ്പള സ്കെയില് 48,480 മുതല് 85,920 രൂപ വരെയാണ്. കേരളത്തില് കണ്ണൂര്, കോഴിക്കോട്,മലപ്പുറം, പാലക്കാട്,തൃശൂര്,എറണാകുളം,കോട്ടയം, ആലപ്പുഴ,കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളില് പരീക്ഷ കേന്ദ്രങ്ങളുണ്ടാകും.