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തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; രാസവസ്തുക്കള് ചേര്ത്ത മത്സ്യം കഴിച്ച് നിരവധി പേര് ആശുപത്രിയില്
തിരുവനന്തപുരം: അപകടകരമായ രാസവസ്തുക്കള് ചേര്ത്ത പഴകിയ മത്സ്യം കഴിച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ ആശുപത്രിയില് പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇത് ജില്ലയില് കടുത്ത പൊതുജനാരോഗ്യ പ്രതിസന്ധി ഉടലെടുക്കുന്നതിന് കാരണമായി. വ്യാപകമായ പരിഭ്രാന്തിക്ക് കാരണമായ ഈ സംഭവം സീസണല് ട്രോളിംഗ് നിരോധനം മൂലമുണ്ടായ രൂക്ഷമായ മത്സ്യക്ഷാമം കച്ചവടക്കാര് എങ്ങനെ മുതലെടുക്കുന്നുവെന്ന് എടുത്തുകാണിക്കുന്നു.
ആര്യനാട്, ഉഴമലയ്ക്കല്, പറണ്ടോട്, കുറ്റിച്ചല് എന്നിവിടങ്ങളിലെ നിവാസികളില് പലരും തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കല് കോളേജിലും വിവിധ സ്വകാര്യ ആശുപത്രികളിലും അടിയന്തര വൈദ്യസഹായം തേടി. മത്സ്യം കഴിച്ചതിനുശേഷം വളര്ത്തുമൃഗങ്ങള് ചത്തതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള് പുറത്തുവന്നതോടെ സ്ഥിതിഗതികള് കൂടുതല് വഷളായി. ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരും ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും വഴിയോര കച്ചവടക്കാരില് നിന്നും പ്രദേശങ്ങളിലെ പ്രധാന മാര്ക്കറ്റുകളില് നിന്നും മത്സ്യ സാമ്പിളുകള് ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലബോറട്ടറി പരിശോധനാ ഫലങ്ങള് വരും ദിവസങ്ങളില് ലഭിക്കും. അതിര്ത്തി ചെക്ക്പോസ്റ്റുകളിലും ചില്ലറ വില്പ്പന വിപണികളിലും കാര്യക്ഷമമായ പരിശോധനകള് നടത്തുന്നതില് ഭക്ഷ്യസുരക്ഷാ വകുപ്പും ആരോഗ്യ വിഭാഗവും പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് പ്രദേശവാസികള് ആരോപിക്കുന്നു.
എന്നാല് വിതരണ ശൃംഖലയില് ആഴത്തിലുള്ള വിട്ടുവീഴ്ചകള് ഉണ്ടെന്നും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത മത്സ്യത്തില് രാസമാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പ്രാദേശിക വിതരണക്കാര്ക്ക് പലപ്പോഴും അറിയില്ലെന്നുമാണ് വിദഗ്ദ്ധര് പറയുന്നത്.