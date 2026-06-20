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ഔദാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ല പോയത്, ഇനി കാല് പിടിക്കാനില്ല, മുഖ്യമന്ത്രി അഹങ്കാരിയെന്ന് സുകുമാരൻ നായർ
മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശനുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കാത്തതില് അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കി എന്എസ്എസ് ജനറല് സെക്രട്ടറി ജി സുകുമാരന് നായര്. പുതിയ മുഖ്യമന്ത്രി അഹങ്കാരിയാണെന്നാണ് സുകുമാരന് നായര് വ്യക്തമാക്കിയത്. പെരുന്നയിലെ എന്എസ്എസ് ആസ്ഥാനത്ത് എന്എസ്എസിന്റെ ബജറ്റ് സമ്മേളനത്തിനിടെ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിലാണ് സുകുമാരന് നായരുടെ വിമര്ശനം.
സാമുദായിക നേതാക്കളുടെ തിണ്ണ നിരങ്ങാന് പോകില്ലെന്ന സതീശന്റെ പഴയകാല പരാമര്ശങ്ങള് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് വിമര്ശനം. പലതവണ എന്എസ്എസ് ആസ്ഥാനത്തെത്തി സുകുമാരന് നായരെ കാണാനായി കാത്തുനിന്ന വ്യക്തിയാണ് ഇപ്പോള് നിലപാട് മാറ്റി അഹങ്കാരിയായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്നതെന്നാണ് വിമര്ശനം.
കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കായി എന്എസ്എസ് നേതൃത്വം 2 തവണ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇന്കം ടാക്സ് ഭേദഗതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് കൂടിക്കാഴ്ച ആവശ്യപ്പെട്ടത്. കഴിഞ്ഞ സര്ക്കാരിന്റെ കാലത്ത് നല്കിയ നിവേദനത്തിന്റെ തുടര്ച്ചയായിരുന്നു ഇത്. എന്നാല് 2 തവണയും കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് അനുമതി ലഭിക്കാതെ വന്നതോടെയാണ് നീരസം പരസ്യമാക്കിയത്.
തിരെഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്പ് തന്നെ വിഡി സതീശനും സുകുമാരന് നായരും തമ്മിലുള്ള വാക്പോര് ആരംഭിച്ചിരുന്നു. സാമുദായിക നേതാക്കളുടെ തിണ്ണ നിരങ്ങില്ലെന്ന സതീശന്റെ പ്രസ്താവനയെ തുടര്ന്നായിരുന്നു ഇത്.ALSO READ: തിരുവനന്തപുരത്ത് ഭക്ഷ്യവിഷബാധ; രാസവസ്തുക്കള് ചേര്ത്ത മത്സ്യം കഴിച്ച് നിരവധി പേര് ആശുപത്രിയില്