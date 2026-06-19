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കസേര ഒഴിഞ്ഞുകൊടുക്കാന് ഡോ. മീനാക്ഷി വിസമ്മതിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് ഡിഎച്ച്എസില് നാടകീയ രംഗങ്ങള് അരങ്ങേറി
തിരുവനന്തപുരം: കേരള അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ സ്റ്റേ ഉത്തരവിനെത്തുടര്ന്ന് ഡയറക്ടര് സ്ഥാനത്ത് തിരിച്ചെത്തിയ ഡോ. കെ.ജെ. റീനയ്ക്ക് ചുമതല കൈമാറാന് ഡോ. വി. മീനാക്ഷി വിസമ്മതിച്ചതിനെത്തുടര്ന്ന് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഓഫ് ഹെല്ത്ത് സര്വീസസില് (ഡിഎച്ച്എസ്) നാടകീയ രംഗങ്ങള് അരങ്ങേറി. സര്ക്കാര് ഉത്തരവിട്ടാല് മാത്രമേ കസേര ഒഴിയുകയുള്ളൂവെന്ന് ഡോ. മീനാക്ഷി അറിയിച്ചു. തര്ക്കത്തെ തുടര്ന്ന് പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി.
ഡോ. റീനയെ ഡയറക്ടര് സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് മാറ്റിയ ഉത്തരവ് സ്റ്റേ ചെയ്ത അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ നടപടിക്കെതിരെ ഹൈക്കോടതിയില് അപ്പീല് നല്കാന് സര്ക്കാര് ശ്രമിക്കുന്നു. അധികാര തര്ക്കമുള്ളതിനാല് സിംഗിള് ബെഞ്ചില് അപ്പീല് നല്കി സ്റ്റേ ഓര്ഡര് നേടാനാണ് സര്ക്കാരിന്റെ നീക്കം. അതുകൊണ്ടാണ് ഡയറക്ടര് സ്ഥാനത്ത് തുടരാന് ഡോ. മീനാക്ഷി ശ്രമിക്കുന്നത്. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിന്റെ സ്റ്റേ ഉത്തരവ് ഉണ്ടായാല് പകരം ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിക്കേണ്ടത് സര്ക്കാരാണെന്നാണ് ഡോ. മീനാക്ഷിയുടെ നിലപാട്.