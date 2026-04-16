Virat Kohli: ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പ് ഓടിയെത്തി കോലിയുടെ തലയിലേക്ക്; ഇംപാക്ട് സബ് ആയി ആദ്യ കളി !

Last Modified വ്യാഴം, 16 ഏപ്രില് 2026 (07:58 IST)
Virat Kohli: തന്റെ 37-ാം വയസ്സിലും ഐപിഎൽ റൺവേട്ടയിൽ പിടിവിടാതെ വിരാട് കോലി. ഓറഞ്ച് ക്യാപ്പുമായി റൺവേട്ടയിൽ കോലി ഒന്നാമതെത്തി. ലഖ്നൗ സൂപ്പർ ജയന്റ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിലെ പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് കോലി ഒന്നാം സ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തിയത്.
ലഖ്നൗവിനെതിരെ 34 പന്തിൽ ആറ് ഫോറും ഒരു സിക്സും സഹിതം 49 റൺസാണ് കോലി നേടിയത്. അഞ്ച് മത്സരങ്ങളിൽ നിന്ന് 158.33 സ്ട്രൈക് റേറ്റിൽ 228 റൺസാണ് കോലി നേടിയിരിക്കുന്നത്. അഞ്ച് കളികളിൽ നിന്ന് 224 റൺസുമായി ഹെയ്ന്റിച്ച് ക്ലാസനാണ് രണ്ടാമത്. ആർസിബിയുടെ രജത് പാട്ടീദർ 213.46 സ്ട്രൈക് റേറ്റിൽ 222 റൺസുമായി മൂന്നാമത്.
ലഖ്നൗവിനെതിരെ കോലി ഇംപാക്ട് സബ് ആയാണ് ക്രീസിലെത്തിയത്. പേശി വേദനയെ തുടർന്നാണ് താരം ഫീൽഡ് ചെയ്യാൻ ഇറങ്ങാതിരുന്നത്. ഐപിഎൽ കരിയറിൽ ആദ്യമായാണ് കോലി ഇംപാക്ട് സബ് പൊസിഷനിൽ ബാറ്റ് ചെയ്യുന്നതെന്ന പ്രത്യേകതയും ഉണ്ട്.