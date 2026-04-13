RCB: മറ്റാര്, കോലി അല്ലാതെ...; ഈ സീസണിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പേർ കണ്ട ആദ്യ നാല് മത്സരങ്ങളും ആർസിബിയുടേത്

WEBDUNIA|
Last Modified തിങ്കള്, 13 ഏപ്രില് 2026 (18:33 IST)
RCB: ഐപിഎൽ 2026 ലെ മത്സരങ്ങളെല്ലാം ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകരെ വലിയ ആവേശത്തിലാഴ്ത്തുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ സീസണിൽ കിരീടം ചൂടിയ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരുവിനാണ് ഈ സീസണിൽ കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ്. ഈ സീസണിലെ ഇതുവരെയുള്ള കളികളുടെ ഒടിടി കാഴ്ചക്കാരിൽ ആദ്യ നാല് സ്ഥാനത്തും ആർസിബിയുടെ മത്സരങ്ങളാണ്.
സൂപ്പർതാരം വിരാട് കോലിയുടെ സാന്നിധ്യമാണ് ആർസിബിയുടെ മത്സരങ്ങൾക്കു ഇത്ര വലിയ സ്വീകാര്യത ലഭിക്കാൻ കാരണം. ജിയോ ഹോട്ട് സ്റ്റാറിൽ 434 മില്യൺ കാഴ്ചക്കാരുമായി ആർസിബി - സൺറൈസേഴ്സ് മത്സരമാണ് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത്. സീസണിലെ ആദ്യ മത്സരമായിരുന്നു ഇത്.
രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരായ ആർസിബിയുടെ മത്സരത്തിനു 413 മില്യൺ കാഴ്ചക്കാർ. മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് - ആർസിബി മത്സരം 410 മില്യൺ കാഴ്ചക്കാരുമായി മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്. ആർസിബി - സിഎസ്കെ മത്സരം 361 മില്യൺ കാഴ്ചക്കാരുമായി നാലാം സ്ഥാനത്ത്. ഈ നാല് കളികളിൽ രാജസ്ഥാനെതിരെ മാത്രമേ ആർസിബി തോൽവി വഴങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ.