വെള്ളി, 1 മെയ് 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ഐപിഎല്‍

Virat Kohli : ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം 8000 റൺസ്, ചരിത്രം കുറിച്ച് വിരാട് കോലി

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified വെള്ളി, 1 മെയ് 2026 (12:58 IST)
ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ റെക്കോര്‍ഡുകള്‍ തിരുത്തിക്കുറിക്കുന്ന ശീലം തുടര്‍ന്ന് വിരാട് കോലി. ഐപിഎല്ലില്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നിന്ന് മാത്രം 8000 റണ്‍സ് തികയ്ക്കുന്ന ആദ്യ താരമെന്ന ചരിത്രനേട്ടമാണ് കോലി സ്വന്തമാക്കിയത്. ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിനെതിരെ നടന്ന മത്സരത്തിനിടെയാണ് കോലി നേട്ടം സ്വന്തമാക്കിയത്. മത്സരത്തിനിറങ്ങുമ്പോള്‍ ഈ നാഴികകല്ലിലെത്താന്‍ 12 റണ്‍സ് മാത്രമായിരുന്നു കോലിയ്ക്ക് വേണ്ടിയിരുന്നത്.

കഗിസോ റബാഡ എറിഞ്ഞ മത്സരത്തിന്റെ രണ്ടാം ഓവറില്‍ തുടര്‍ച്ചയായ 5 ഫോറുകളടക്കം 21 റണ്‍സ് കോലി അടിച്ചുകൂട്ടിയിരുന്നു. 13 പന്തില്‍ 28 റണ്‍സ് നേടിയാണ് കോലി പുറത്തായത്. കോലി നല്‍കിയ വമ്പന്‍ തുടക്കത്തിന്റെ കരുത്തില്‍ തകര്‍ത്തടിച്ച ആര്‍സിബി പക്ഷേ കോലി പുറത്തായതോടെ വീണു. 19.2 ഓവറില്‍ 155 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് ആര്‍സിബി നേടിയത്. 7 ഓവറില്‍ 2 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 71 റണ്‍സ് എന്ന നിലയില്‍ നിന്നായിരുന്നു ആര്‍സിബിയുടെ തകര്‍ച്ച.


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :