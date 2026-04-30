ഞങ്ങൾ നിരാശപ്പെടുത്തി, ശരിയാണ്: പക്ഷേ ആരാധകർ എതിർടീമിനായി ജയ് വിളിക്കുന്നത് വേദനിപ്പിക്കുന്നു: ഹാർദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ

സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ 243 റണ്സ് പോലൊരു വമ്പന് സ്കോര് നേടിയിട്ടും വിജയം കൈവിടേണ്ടി വന്നതിന് പിന്നാലെ വികാരഭരിതനായി പ്രതികരിച്ച് മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് നായകന് ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ. വാങ്കഡെയില് സ്വന്തം ആരാധകര് എതിര്ടീമിനായി ജയ് വിളിക്കുന്ന കാഴ്ച വേദനിപ്പിച്ചെന്നാണ് ഹാര്ദ്ദിക് പറയുന്നത്. ഐപിഎല്ലില് കളിച്ച 8 മത്സരങ്ങളില് ആറിലും പരാജയപ്പെട്ട മുംബൈ നിലവില് പോയന്റ് പട്ടികയില് ഒന്പതാം സ്ഥാനത്താണ്.
ആരാധകരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാന് മതിയായ അവസരങ്ങള് ഞങ്ങള് നല്കിയിട്ടില്ല.അവര് വിശ്വസ്തരായ ഫാന്സാണ്. പക്ഷേ ചിലപ്പോഴെങ്കിലും എതിര്ടീമിലെ താരങ്ങളെ അവര് പിന്തുണയ്ക്കുന്നത് കാണുമ്പോള് അത് വേദനയുണ്ടാക്കുന്നു. ഹാര്ദ്ദിക് പറഞ്ഞു. അതേസമയം ടീം ഒരു യൂണിറ്റെന്ന നിലയിലാണ് പരാജയപ്പെട്ടതെന്നും ബൗളര്മാരെ മാത്രമായി കുറ്റം പറയാന് തയ്യാറല്ലെന്നും ഹാര്ദ്ദിക് വ്യക്തമാക്കി.
മത്സരത്തില് മുംബൈ ഉയര്ത്തിയ 244 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം 18.4 ഓവറിലാണ് ഹൈദരാബാദ് മറികടന്നത്. ഹാര്ദ്ദിക്, ബുമ്ര, ഗസന്ഫര്, ട്രെന്ഡ് ബോള്ട്ട് എന്നിവരടങ്ങിയ ബൗളിങ്ങ് നിരയെ നിര്ദാക്ഷിണ്യമാണ് ഹൈദരാബാദ് ബാറ്റര്മാര് കടന്നാക്രമിച്ചത്. തോല്വിയോടെ നിലവില് പോയന്റ് പട്ടികയില് ഒന്പതാമതാണ് മുംബൈ.