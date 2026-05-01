350 ടി20 വിക്കറ്റുകൾ നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ഇന്ത്യൻ താരം, എലൈറ്റ് ക്ലബിൽ ഇടം പിടിച്ച് ഭുവനേശ്വർ കുമാർ

ഇന്ത്യന് പ്രീമിയര് ലീഗില് ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സിനെതിരായ മത്സരത്തിനിടെ ടി20 ക്രിക്കറ്റില് 350 വിക്കറ്റ് നേടുന്ന രണ്ടാമത്തെ മാത്രം ഇന്ത്യന് ബൗളറെന്ന സ്വപ്നനേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ആര്സിബി താരം ഭുവനേശ്വര് കുമാര്. മത്സരത്തില് സായ് സുദര്ശനെ പുറത്താക്കിയതോടെയാണ് ടി20 ക്രിക്കറ്റില് 350 വിക്കറ്റ് താരം തികച്ചത്.
മത്സരത്തില് 18 പന്തില് 43 റണ്സുമായി തകര്ത്തടിച്ച ശുഭ്മാന് ഗില്ലിനെയും പരിചയസമ്പന്നനായ ജോസ് ബട്ട്ലറെയും ഭുവി മടക്കിയിരുന്നു. 4 ഓവറില് 28 റണ്സ് മാത്രം വിട്ടുകൊടുത്ത് 3 വിക്കറ്റുകളാണ് താരം സ്വന്തമാക്കിയത്. ഇതോടെ ടി20 ഫോര്മാറ്റില് 350 തികയ്ക്കുന്ന ഇന്ത്യന് താരങ്ങളുടെ പട്ടികയില് യൂസ്വേന്ദ്ര ചഹലിന് പിന്നില് രണ്ടാം സ്ഥാനത്ത് ഭുവി ഇടം പിടിച്ചു. 391 വിക്കറ്റുകളാണ് ചഹലിന്റെ പേരിലുള്ളത്. 347 വിക്കറ്റുകളുമായി ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, 327 വിക്കറ്റുകളുമായി പീയുഷ് ചാവ്ള, 317 വിക്കറ്റുകളുമായി രവിചന്ദ്രന് അശ്വിന് എന്നിവരാണ് ഭുവിക്ക് പിന്നിലുള്ളത്.
ഈ മൂന്ന് വിക്കറ്റ് പ്രകടനത്തോടെ ഐപിഎല് 2026 പര്പ്പിള് ക്യാപ് പട്ടികയിലും ഭുവനേശ്വര് മുന്നിലെത്തി. ഒമ്പത് മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 17 വിക്കറ്റാണ് ആര്സിബി പേസറിന്റെ സമ്പാദ്യം. സീസണില് ആര്സിബിയുടെ ബൗളിംഗ് ആക്രമണത്തിന്റെ നേതൃത്വം വഹിക്കുന്നത് ഭുവനേശ്വറാണ്.
അതേസമയം മത്സരത്തില് 3 വിക്കറ്റ് നേടി തിളങ്ങിയെങ്കിലും ഗുജറാത്തിനെതിരെ ആര്സിബി പരാജയപ്പെട്ടു.
ആര്സിബി ഉയര്ത്തിയ 156 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം 15.5 ഓവറിലാണ് ഗുജറാത്ത് മറികടന്നത്.