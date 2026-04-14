2026ല്‍ റണ്ണെടുക്കാതെ പുറത്തായത് 7 തവണ, നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോര്‍ഡ് ഇനി അഭിഷേകിന്, സഞ്ജുവും രോഹിത്തും രക്ഷപ്പെട്ടു

2025ലെ ഐപിഎല്‍ മെഗാതാരലേലത്തില്‍ 30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ഹൈദരാബാദ് താരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയത്.

Jithin Raj| Last Modified ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില്‍ 2026 (11:35 IST)
ഐപിഎല്ലില്‍ അരങ്ങേറ്റ താരങ്ങള്‍ തകര്‍ത്ത ദിവസമായിരുന്നു ഇന്നലെ. സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ്- രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ് പോരാട്ടം ഒരു റണ്ണൊഴുകുന്ന മത്സരമാകുമെന്നാണ് ആരാധകര്‍ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത് 215 റണ്‍സെന്ന മികച്ച ടോട്ടല്‍ ഹൈദരാബാദ് നേടിയപ്പോള്‍ അതേ രീതിയിലുള്ള മറുപടിയാണ് ആരാധകര്‍ രാജസ്ഥാനില്‍ നിന്നും പ്രതീക്ഷിച്ചത്. എന്നാല്‍ രാജസ്ഥാന്‍ ബാറ്റിങ് തുടങ്ങി ആദ്യ ഓവറുകളില്‍ തന്നെ 5 വിക്കറ്റുകള്‍ രാജസ്ഥാന് നഷ്ടമായി. 157 റണ്‍സ് മാത്രമെ രാജസ്ഥാന് സ്വന്തമാക്കാനായുള്ളു. രാജസ്ഥാന്റെ മുന്‍നിരയെ പ്രഫുല്‍ ഹിംഗെ തകര്‍ത്തപ്പോള്‍ 4 വിക്കറ്റുകള്‍ സ്വന്തമാക്കി അരങ്ങേറ്റക്കാരന്‍ ഷാക്കിബ് ഹുസൈന്‍ തകര്‍ച്ച പൂര്‍ത്തിയാക്കി.


4 ഓവറില്‍ 24 റണ്‍സ് വഴങ്ങി 4 വിക്കറ്റ് - യശസ്വി ജെയ്‌സ്വാള്‍, ഡൊണോവന്‍ ഫെററൈറ, ജോഫ്ര ആര്‍ച്ചര്‍, രവി ബിഷ്‌ണോയ് എന്നിവരെയാണ് ഷാക്കിബ് മടക്കിയത്. ഇതോടെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തില്‍ 4 വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തുന്ന ഐപിഎല്ലിലെ എട്ടാമത്തെ ബൗളറായി ഷാക്കിബ് ഹുസൈന്‍ മാറി. 4 വിക്കറ്റുകള്‍ നേടിയ പ്രഫുല്‍ ഹിംഗെ ലിസ്റ്റില്‍ ഏഴാമതായും ഇടം നേടി. ഷോയബ് അക്തര്‍, അന്‍സാറി ജോസഫ്, ആന്‍ഡ്ര്യു ടൈ തുടങ്ങിയ ലോകോത്തര ബൗളര്‍മാരാണ് പട്ടികയിലുള്ളത്.

ആരാണ് ഷാക്കിബ് ഹുസൈന്‍

ബിഹാറിലെ ഗോപല്‍ഗഞ്ചില്‍ ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തില്‍ ജനിച്ച സാക്കിബ് ഹുസൈന്‍, ഗ്രാമത്തിലെ പൊടി നിറഞ്ഞ തെരുവുകളില്‍ ടെന്നീസ് ബോള്‍ ഉപയോഗിച്ചാണ് ക്രിക്കറ്റ് പഠിച്ചത്. ശരിയായ കോച്ചിങ്ങോ സൗകര്യങ്ങളോ ഇല്ലാതിരുന്ന ഷാക്കിബ്
2022-23 സൈദ് മുഷ്ടാഖ് അലി ട്രോഫിയില്‍ 17-ാം വയസ്സില്‍ തന്നെ ഗുജറാത്തിനെതിരെ 4/20 നേടിയാണ് ദേശീയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റിയത്. 2025-26 രഞ്ജി ട്രോഫിയില്‍ 6/41 നേടി വീണ്ടും വാര്‍ത്തകളില്‍ ഇടം പിടിച്ചു. 2024ല്‍ തന്നെ ഐപിഎല്ലില്‍ കൊല്‍ക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്‌സ് സ്വന്തമാക്കിയെങ്കിലും സീസണ്‍ മുഴുവന്‍ താരം ബെഞ്ചിലായിരുന്നു. 2025ലെ ഐപിഎല്‍ മെഗാതാരലേലത്തില്‍ 30 ലക്ഷം രൂപയ്ക്കാണ് ഹൈദരാബാദ് താരത്തെ സ്വന്തമാക്കിയത്.


