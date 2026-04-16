പഞ്ചാബ് കിംഗ്സിനെതിരായ മത്സരത്തിന് മുൻപ് മുംബൈയ്ക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടി, രോഹിത് കളിച്ചേക്കില്ല

മെഡിക്കല്‍ സംഘവും കോച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫും രോഹിത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില വിലയിരുത്തി വരികയാണ്.

Rohit Sharma
Rohit Sharma
Jithin Raj| Last Modified വ്യാഴം, 16 ഏപ്രില്‍ 2026 (12:21 IST)
ഐപിഎല്ലില്‍ പഞ്ചാബ് കിങ്ങ്‌സിനെതിരായ നിര്‍ണായക പോരാട്ടത്തില്‍ മുംബൈ ഇന്ത്യന്‍സ് താരം രോഹിത് ശര്‍മ കളിച്ചേക്കില്ലെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ആര്‍സിബിക്കെതിരെ നടന്ന കഴിഞ്ഞ മത്സരത്തിനിടെ പരിക്കേറ്റ രോഹിത് ബാറ്റിങ്ങിനിടെ മടങ്ങിയിരുന്നു. ആറാം ഓവറില്‍ ഫിസിയോയുടെ സഹായം നേരിട്ട രോഹിത് ഒരു പന്ത് കൂടി നേരിട്ട ശേഷം റിട്ടയര്‍ഡ് ഹര്‍ട്ടായി കളം വിടുകയായിരുന്നു.

മെഡിക്കല്‍ സംഘവും കോച്ചിംഗ് സ്റ്റാഫും രോഹിത്തിന്റെ ആരോഗ്യനില വിലയിരുത്തി വരികയാണ്. രോഹിത്തിന് കളിക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ലെങ്കില്‍ ക്വിന്റണ്‍ ഡികോക്ക് പഞ്ചാബിനെതിരെ ഓപ്പണിങ്ങില്‍ എത്തിയേക്കും.എന്നാല്‍ ഇത് ടീം ബാലന്‍സിനെ ബാധിക്കുന്ന സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കുകയാണെങ്കില്‍ നമന്‍ ധിര്‍ ഓപ്പണിങ്ങിലെത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്. മുന്‍പ് മുംബൈയ്ക്കായി ഓപ്പണ്‍ ചെയ്ത് പരിചയമുള്ള സൂര്യകുമാര്‍ യാദവ് ഓപ്പണിങ്ങിലെത്താനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ഇതിനിടെ വില്‍ ജാക്‌സ് ഉടനെ തന്നെ മുംബൈ ടീമിനൊപ്പം ജോയിന്‍ ചെയ്‌തേക്കുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും വരുന്നുണ്ട്. നിലവില്‍ മികച്ച താരങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും തിലക് വര്‍മ,ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ തുടങ്ങിയ താരങ്ങളൊന്നും മുംബൈ നിരയില്‍ തിളങ്ങിയിട്ടില്ല. ലോകകപ്പില്‍ ബോളുകൊണ്ടും ബാറ്റുകൊണ്ടും തിളങ്ങിയ വില്‍ ജാക്‌സ് തിരിച്ചെത്തുന്നത് മുംബൈയുടെ കരുത്ത് വര്‍ധിപ്പിക്കും.


