വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില്‍ 2026
2011 ലോകകപ്പ് ടീമിൽ രോഹിത്തിനെ ഒഴിവാക്കിയതിൽ വിഷമം തോന്നാറുണ്ട്, രോഹിത്തിനോട് മാപ്പ് പറഞ്ഞു : കെ ശ്രീകാന്ത്

ജിതിൻരാജ് കെ വി| Last Modified വ്യാഴം, 23 ഏപ്രില്‍ 2026 (13:42 IST)
2011 ഏകദിന ലോകകപ്പിലെ ഇന്ത്യന്‍ സ്‌ക്വാഡില്‍ രോഹിത് ശര്‍മയെ ഉള്‍പ്പെടുത്താതിരുന്നതില്‍ വിഷമം തോന്നാറുണ്ടെന്ന് മുന്‍ ബിസിസിഐ ചീഫ് സെലക്ടര്‍ കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്. ഓള്‍റൗണ്ടര്‍മാര്‍ക്ക് പ്രാധാന്യം നല്‍കണമെന്ന ടീം മാനേജ്‌മെന്റ് തീരുമാനം കാരണമാണ് അന്ന് രോഹിത്തിനെ ഒഴിവാക്കിയത്. ഇന്ത്യ ലോകകപ്പ് നേടിയെങ്കിലും രോഹിത്തിന്റെ കാര്യമോര്‍ക്കുമ്പോള്‍ തനിക്ക് വിഷമം തോന്നാറുണ്ടെന്നാണ് ശ്രീകാന്ത് പറയുന്നത്.


ഇന്നും അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി ഓര്‍ക്കുമ്പോള്‍ എനിക്ക് വിഷമമുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം രോഹിത്തിനോട് ഞാന്‍ ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. മനപൂര്‍വം ഒഴിവാക്കിയതല്ല, ഓള്‍റൗണ്ടര്‍മാരെ കൂടുതല്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞു. ശ്രീകാന്ത് പറയുന്നു. അങ്ങനെയൊരു തീരുമാനം ലോകകപ്പ് ഇന്ത്യ നേടുന്നതിന്റെ കാരണമായി മാറിയെന്നും ശ്രീകാന്ത് പറയുന്നു. ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ താരമായ യുവരാജ് സിങ്ങായിരുന്നു ടൂര്‍ണമെന്റിലെ താരമായി മാറിയത്. വിരേന്ദര്‍ സെവാഗ്, സച്ചിന്‍, സുരേഷ് റെയ്‌ന, യൂസഫ് പത്താന്‍ എന്നിവരും പന്തുകൊണ്ട് മികവ് തെളിയിച്ചിരുന്നു.



