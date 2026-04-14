ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില്‍ 2026
2026ല്‍ റണ്ണെടുക്കാതെ പുറത്തായത് 7 തവണ, നാണക്കേടിന്റെ റെക്കോര്‍ഡ് ഇനി അഭിഷേകിന്, സഞ്ജുവും രോഹിത്തും രക്ഷപ്പെട്ടു

2018ല്‍ ചെന്നൈക്കെതിരെ നേരിട്ട ആദ്യ പന്തില്‍ ശിഖര്‍ ധവാന്‍ പുറത്തായതിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ബാറ്റര്‍ ആദ്യ പന്തില്‍ പുറത്താകുന്നത്.

Jithin Raj| Last Modified ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില്‍ 2026 (10:56 IST)
ഐപിഎല്ലില്‍ രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിനെതിരായ മത്സരത്തിലെ നേരിട്ട ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ പുറത്തായതോടെ ഇന്തന്‍ ഓപ്പണിംഗ് താരം അഭിഷേക് ശര്‍മയ്ക്ക് നാണക്കേടിന്റെ പുതിയ റെക്കോര്‍ഡ്. ടി20 ക്രിക്കറ്റില്‍ ഈ വര്‍ഷം ഇത് ആറാം തവണയാണ് അഭിഷേക് റണ്ണൊന്നും നേടാനാവാതെ പുറത്താവുന്നത്. കൂടാതെ ഒരു ഐപിഎല്‍ മത്സരത്തില്‍ ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ പുറത്താകുന്ന രണ്ടാമത്തെ എസ്ആര്‍എച്ച് താരമെന്ന നാണക്കേടും അഭിഷേക് സ്വന്തമാക്കി. 2018ല്‍ ചെന്നൈക്കെതിരെ നേരിട്ട ആദ്യ പന്തില്‍ ശിഖര്‍ ധവാന്‍ പുറത്തായതിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഒരു സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ബാറ്റര്‍ ആദ്യ പന്തില്‍ പുറത്താകുന്നത്.

ഒരു കലണ്ടര്‍ വര്‍ഷത്തില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ തവണ പൂജ്യത്തിന് പുറത്താകുന്ന ഇന്ത്യന്‍ താരമെന്ന നാണക്കേടും അഭിഷേകിന്റെ പേരിലായി. 6 തവണ വീതം പൂജ്യത്തിന് പുറത്തായ രോഹിത് ശര്‍മ, സഞ്ജു സാംസണ്‍, ഗുര്‍കീരത് മന്‍ എന്നിവരെയാണ് അഭിഷേക് പിന്നിലാക്കിയത്. നിലവില്‍ ആദ്യ 4 മാസങ്ങള്‍ മാത്രമെ ഈ വര്‍ഷം എത്തിയിട്ടുള്ളു എന്നതിനാല്‍ 7 ഡക്കുകളെന്ന റെക്കോര്‍ഡ് ഇനിയും ഉയരാനും സാധ്യതയുണ്ട്.


