ബുമ്ര നിറം മങ്ങി, സൂര്യയും തിലകും നിരാശപ്പെടുത്തുന്നു, നീലപ്പടയ്ക്ക് എന്തുപറ്റി?

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified തിങ്കള്, 13 ഏപ്രില് 2026 (13:57 IST)
ഐപിഎല് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വിജയകരമായ ടീമുകളിലൊന്നായ മുംബൈ ഇന്ത്യന്സ് 2026 സീസണില് വിയര്ക്കുകയാണ്. ആര്സിബിക്കെതിരെ നടന്ന നിര്ണ്ണായക മത്സരത്തില് പരാജയപ്പെട്ടതോട് കൂടി പോയന്റ് പട്ടികയില് എട്ടാം സ്ഥാനത്താണ് മുംബൈ ഇപ്പോള്. രോഹിത് ശര്മ, ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, സൂര്യകുമാര് യാദവ്,ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ,തിലക് വര്മ എന്നിങ്ങനെ വമ്പന് താരങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് മുംബൈ പ്രതീക്ഷയ്ക്കൊത്ത പ്രകടനം കാഴ്ചവെയ്ക്കാത്തത് എന്ന സംശയമാണ് ക്രിക്കറ്റ് ആരാധകര്ക്കിടയിലുള്ളത്.
പവര്പ്ലേ ഓവറുകളില് വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്താനാകാത്തതും റണ്സ് വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതുമാണ് മുംബൈയെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുന്നത്. വിക്കറ്റ് നേടുവാന് ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയ്ക്ക് സാധിക്കാത്ത ഘട്ടത്തില് അവസരത്തിനൊത്തുയരാന് ആശ്രയിക്കാവുന്ന മറ്റൊരു ബൗളര് മുംബൈയ്ക്കില്ല. ട്രെന്ഡ് ബോള്ട്ടിന്റെ മോശം ഫോമാണ് മുംബൈയുടെ ബൗളിങ്ങിനെ ദുര്ബലപ്പെടുത്തുന്നത്. വില് ജാക്സിന്റെ അഭാവത്തില് മികച്ച സ്പിന്നറും മുംബൈ ടീമിലില്ല.
ബാറ്റിങ്ങില് വമ്പന് പേരുകാരുണ്ടെങ്കിലും ഐപിഎല്ലില് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് സീസണുകളിലായി ശരാശരി പ്രകടനം മാത്രമാണ് രോഹിത് ശര്മ നടത്തുന്നത്. കഴിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷമായി ഇന്ത്യന് ദേശീയ ടീമില് നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന പ്രകടനങ്ങള് മാത്രം നടത്തിയിട്ടുള്ള സൂര്യകുമാര് യാദവിനെ തളയ്ക്കാനുള്ള മാര്ഗങ്ങള് എതിര് ടീമുകള് കണ്ടെത്തികഴിഞ്ഞു. തിലക് കൂടി നിറം മങ്ങിയതോടെ മുംബൈ ബാറ്റിംഗ് നിര കടലാസുപുലികള് മാത്രമാണ്.
ബൗളിങ്ങില് ഹാര്ദ്ദിക്കും ട്രെന്ഡ് ബോള്ട്ടും നിറം മങ്ങുകയും ജസ്പ്രീത് ബുമ്രയ്ക്ക് വിക്കറ്റുകള് നേടാനാവാതെ വരികയും ചെയ്തതോടെ എതിരാളികള്ക്ക് എളുപ്പത്തില് റണ്സ് ഉയര്ത്താന് പറ്റുന്ന സാഹചര്യമാണുള്ളത്. വില് ജാക്സ് ടീമിലെത്തുന്നതോടെ ഒരു ഹിറ്ററുടെയും ബൗളറുടെയും കുറവ് മുംബൈയ്ക്ക് പരിഹരിക്കാനാകും. നിലവില് താരത്തിന്റെ അഭാവവും മുംബൈയെ ബാധിക്കുന്നുണ്ട്.
ആര്സിബിക്കെതിരെ പരാജയപ്പെട്ട ശേഷം വരും മത്സരങ്ങളില് ടീം കോമ്പിനേഷനില് മാറ്റം വരുത്തുമെന്നാണ് മുംബൈ നായകനായ ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയും വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഇത് എങ്ങനെയാകുമെന്ന സൂചനകള് തന്നിട്ടില്ലെങ്കിലും വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങള് ഉണ്ടായേക്കുമെന്നാണ് റിപ്പോര്ട്ട്.