ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ഐപിഎല്‍

അവസാന ഓവറിൽ ജയിക്കാൻ 11 റൺസ്, വഴങ്ങിയത് 4 റൺസ്, തുഷാർ ദേഷ്പാണ്ഡെയുടെ കരുത്തിൽ രാജസ്ഥാൻ വിജയം

ഒരു സമയത്ത് വിജയം കൈയകലത്ത് നിന്ന അവസ്ഥയില്‍ നിന്നാണ് ഗുജറാത്ത് മത്സരം കൈവിട്ടത്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified ഞായര്‍, 5 ഏപ്രില്‍ 2026 (09:33 IST)
ഐപിഎല്ലില്‍ ഇന്നലെ നടന്ന ത്രില്ലര്‍ പോരാട്ടത്തില്‍ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിനെ വീഴ്ത്തി രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സ്. ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത രാജസ്ഥാന്‍ നിശ്ചിത ഓവറില്‍ 6 വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില്‍ 210 റണ്‍സാണ് നേടിയത്. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഗുജറാത്തിന്റെ പോരട്ടം 204 റണ്ണില്‍ അവസാനിച്ചു. ഒരു സമയത്ത് വിജയം കൈയകലത്ത് നിന്ന അവസ്ഥയില്‍ നിന്നാണ് ഗുജറാത്ത് മത്സരം കൈവിട്ടത്.


അവസാന ഓവറില്‍ 11 റണ്‍സായിരുന്നു ഗുജറാത്തിന് വിജയിക്കാനായി വേണ്ടിയിരുന്നത്. ഒരു തകര്‍ച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ടീമിനെ കരകയറ്റിയ കഗിസോ റബാഡയും നായകന്‍ റാഷിദ് ഖാനും ക്രീസില്‍ നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ ഗുജറാത്തിനായിരുന്നു വിജയ സാധ്യത. നാന്ദ്രെ ബര്‍ഗറും സന്ദീപ് ശര്‍മയും നില്‍ക്കുമ്പോള്‍ തുഷാര്‍ ദേഷ്പാണ്ഡെയെ ആയിരുന്നു അവസാന ഓവറിനായി രാജസ്ഥാന്‍ നായകന്‍ റിയാന്‍ പരാഗ് നിയോഗിച്ചത്.

മികച്ച രീതിയില്‍ പന്തെറിഞ്ഞ തുഷാര്‍ അഞ്ചാം പന്തില്‍ റാഷിദ് ഖാനെ പുറത്താക്കിയതോടെ മത്സരം രാജസ്ഥാന്‍ പിടിച്ചു. 4 റണ്‍സ് മാത്രമാണ് താരം വിട്ടുനല്‍കിയത്. ഗുജറാത്തിനായി സായ് സുദര്‍ശന്‍ 44 പന്തില്‍ 9 ഫോറും 3 സിക്‌സും സഹിതം 73 റണ്‍സെടുത്തു. രാജസ്ഥാനായി രവി ബിഷ്‌ണോയ് 4 വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തി. നാന്ദ്രേ ബര്‍ഗര്‍, തുഷാര്‍ ദേഷ്പാണ്ഡെ, റിയാന്‍ പരാഗ് എന്നിവര്‍ ഓരോ വിക്കറ്റും വീഴ്ത്തി. രാജസ്ഥാനായി ധ്രുവ് ജുറല്‍ 75 റണ്‍സ് നേടി ടോപ് സ്‌കോററായി. 55 റണ്‍സുമായി യശ്വസി ജയ്‌സ്വാളും രാജസ്ഥാന്‍ നിരയില്‍ തിളങ്ങി.




ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :