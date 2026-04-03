ചൊവ്വ, 7 ഏപ്രില്‍ 2026
Sanju Samson :ഫോമിലായാൽ സഞ്ജു പഞ്ചാബിനെ കത്തിക്കും, വമ്പൻ പ്രവചനവുമായി ശ്രീകാന്ത്

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 3 ഏപ്രില്‍ 2026 (13:55 IST)
പഞ്ചാബ് സൂപ്പര്‍ കിങ്ങ്‌സിനെതിരെ ഇന്ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന പോരാട്ടത്തില്‍ ചെന്നൈ സൂപ്പര്‍ കിങ്‌സ് താരം സഞ്ജു സാംസണ്‍ തന്റെ വിശ്വരൂപം പുറത്തെടുക്കുമെന്ന് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ നായകനായ കൃഷ്ണമാചാരി ശ്രീകാന്ത്. രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സില്‍ നിന്ന് ചെന്നൈയിലെത്തിയ സഞ്ജുവിന് ചെന്നൈ കുപ്പായത്തിലുള്ള തന്റെ അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തില്‍ തിളങ്ങാനായില്ല. ഇന്ന് ചെന്നൈയുടെ സ്വന്തം തട്ടകമായ ചെപ്പോക്കിലാണ് പഞ്ചാബിനെതിരായ പോരാട്ടം. ചെന്നൈ ഹോം ഗ്രൗണ്ടില്‍ സഞ്ജു തന്റെ വിശ്വരൂപം പുറത്തെടുക്കുമെന്നാണ് ശ്രീകാന്തിന്റെ പ്രവചനം.

ചെപ്പോക്കിലെ പിച്ച് സഞ്ജുവിന്റെ ബാറ്റിങ്ങിന് അനുയോജ്യമാണ്. ചെന്നൈയില്‍ വെച്ചാണ് അവന്‍ ലോകകപ്പിലെ തകര്‍പ്പന്‍ പ്രകടനങ്ങളുടെ തുടക്കം കുറിച്ചത്. ഇന്ന് പഞ്ചാബിനെ സഞ്ജു തൂക്കിയടിക്കുന്നത് കാണാം. ആദ്യ നാലോ അഞ്ചോ പന്തുകള്‍ നോക്കിയ ശേഷം സഞ്ജു തന്റെ സ്വാഭാവിക ശൈലിയിലേക്ക് മാറണം. സഞ്ജു ഫോമിലായാല്‍ അവനെ പിടിച്ചുകെട്ടാന്‍ പഞ്ചാബിനാകില്ല. ശിവം ദുബെ ബാറ്റിങ്ങില്‍ നാലാമതോ അഞ്ചാമതോ ആയി ഇറങ്ങണമെന്നും
റുതുരാജ് കൂടി ഫോമിലായാല്‍ ചെന്നൈയ്ക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ എളുപ്പമാവുമെന്നും ശ്രീകാന്ത് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


