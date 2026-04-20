തിങ്കള്‍, 20 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. കായികം
  2. ക്രിക്കറ്റ്‌
  3. ഐപിഎല്‍

Punjab Kings: 'അൽ പഞ്ചാബ്'; ആരുണ്ടെടാ തോൽപ്പിക്കാൻ?

ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ മൂന്ന് വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ചാണ് പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയത്

Punjab Kings
WEBDUNIA| Last Modified തിങ്കള്‍, 20 ഏപ്രില്‍ 2026 (07:57 IST)

Punjab Kings: ഐപിഎലിൽ തോൽവി അറിയാതെ കുതിപ്പ് തുടർന്ന് പഞ്ചാബ് കിങ്‌സ്. സീസണിലെ ആറ് മത്സരങ്ങൾ പിന്നിട്ടപ്പോൾ ഒരു തോൽവി പോലും പഞ്ചാബ് വഴങ്ങിയിട്ടില്ല. ഐപിഎൽ ചരിത്രത്തിലെ അപൂർവ റെക്കോർഡ് കൂടിയാണിത്.

ആദ്യ മത്സരത്തിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ മൂന്ന് വിക്കറ്റിന് തോൽപ്പിച്ചാണ് പഞ്ചാബ് തുടങ്ങിയത്. രണ്ടാം മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈയെ അഞ്ച് വിക്കറ്റിനു തോൽപ്പിച്ചു. കൊൽക്കത്തയ്‌ക്കെതിരായ മൂന്നാം മത്സരം മഴമൂലം ഉപേക്ഷിച്ചു. സൺറൈസേഴ്‌സിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ ആറ് വിക്കറ്റിനും മുംബൈയ്‌ക്കെതിരെ ഏഴ് വിക്കറ്റിനുമായിരുന്നു പഞ്ചാബിന്റെ ജയം. ഇന്നലെ നടന്ന ലഖ്‌നൗവിനെതിരായ മത്സരത്തിൽ 54 റൺസിന്റെ ജയം സ്വന്തമാക്കാനും പഞ്ചാബിനു സാധിച്ചു.

ഐപിഎലിൽ തുടക്കംമുതൽ തോൽവി അറിയാതെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ടീമെന്ന നേട്ടം പഞ്ചാബ് കൈവരിച്ചു. 2014 ൽ പഞ്ചാബും 2015 ൽ രാജസ്ഥാനും സ്വന്തമാക്കിയ തോൽവിയറിയാതെ അഞ്ച് മത്സരങ്ങൾ എന്ന റെക്കോർഡാണ് പഞ്ചാബ് കിങ്സ് ഇപ്പോൾ മറികടന്നിരിക്കുന്നത്.

പോയിന്റ് ടേബിളിൽ ഒന്നാമത് നിൽക്കുന്ന പഞ്ചാബിനെ തോൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ സീസണിലെ ചാംപ്യൻമാരും നിലവിൽ പോയിന്റ് ടേബിളിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനക്കാരുമായ റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരുവിനു മാത്രമേ സാധിക്കൂവെന്നാണ് ഐപിഎൽ ആരാധകർ കരുതുന്നത്.


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :