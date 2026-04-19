ഐപിഎല് 2026ല് സണ്റൈസേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെതിരെ നിര്ണായക മത്സരത്തില് 10 റണ്സിന് പരാജയപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെ പരാജയം ഏറ്റെടുത്ത് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സ് നായകന് റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദ്. ജയിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയില് നിന്നിരുന്ന മത്സരം കൈവിടാന് കാരണം ചില ഓവറുകളില് റണ്സ് വരാതിരുന്നതും മോശം ഷോട്ട് സെലക്ഷനും കാരണമാണെന്ന് റുതുരാജ് വ്യക്തമാക്കി.
ഹൈദരാബാദ് മുന്നോട്ടുവെച്ച 195 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം പിന്തുടര്ന്ന ചെന്നൈയ്ക്ക് തുടക്കത്തിലെ ഓപ്പണര്മാരായ സഞ്ജു സാംസണ്, റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദ് എന്നിവരെ നഷ്ടമായെങ്കിലും ആയുഷ് മാത്രെയുടെ തകര്പ്പന് പ്രകടനത്തിന്റെ മികവില് നല്ല തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചത്. 3 വിക്കറ്റുകള് നഷ്ടമായെങ്കിലും 10 ഓവര് കഴിയുമ്പോള് മത്സരം ചെന്നൈയുടെ നിയന്ത്രണത്തില് തന്നെയായിരുന്നു. ഓവറില് 10 റണ്സ് വെച്ച് വേണമെന്ന ഘട്ടത്തില് 2 ഓവറുകളില് നിന്ന് വന്നത് 4 റണ്സ് മാത്രമായിരുന്നെന്നും ഇത് തോല്വിക്ക് ഒരു പ്രധാനകാരണമായെന്നും റുതുരാജ് പറഞ്ഞു.
ഹൈദരാബാദിന്റെ പവര്പ്ലേ കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള് അവര് 220- 230 റണ്സ് നേടുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നു. എന്നാല് ബൗളര്മാര് മികച്ച തിരിച്ചുവരവ് നടത്തുകയും ഹൈദരാബാദ് സ്കോര് 200ന് താഴെ നിര്ത്തുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ബാറ്റിങ്ങില് മിഡില് ഓവറുകളിലും അവസാന ഘട്ടത്തിലും ചെന്നൈ മികച്ച പ്രകടനമല്ല നടത്തിയത്. റുതുരാജ് പറഞ്ഞു. തോല്വിയോടെ പോയന്റ് പട്ടികയില് അഞ്ചാമതെത്താനുള്ള അവസരം ചെന്നൈയ്ക്ക് നഷ്ടമായി. ഇതോടെ വരും മത്സരങ്ങള് ടീമിന് നിര്ണായകമായി.ബൗളിങ്ങിലെ പ്രശ്നങ്ങള്ക്ക് പരിഹാരമായെന്നത് ആശ്വാസമാണെങ്കിലും ബാറ്റിങ്ങില് മധ്യനിരയുടെ ഫിനിഷിങ് പ്രശ്നവും ക്യാപ്റ്റന് റുതുരാജ് ഗെയ്ക്ക്വാദിന്റെ ഫോമും ടീമിന് ആശങ്കകളാണ്.