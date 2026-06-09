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ഫിറ്റ്നസ് ടെസ്റ്റ് പാസായി, അഫ്ഗാനെതിരെ രോഹിത്തും ഹാർദ്ദിക്കും തിരിച്ചെത്തുന്നു, കോലിയുടെ അഭാവത്തിൽ ഇന്ത്യയ്ക്ക് ആശ്വാസവാർത്ത
പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് സംശയത്തിലായിരുന്ന ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയും രോഹിത് ശര്മയും ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനകള് വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കി.
അഫ്ഗാനെതിരായ ഏകദിന പരമ്പരയ്ക്ക് മുന്പായി ഇന്ത്യന് ടീമിന് ആശ്വാസവാര്ത്ത. പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് സംശയത്തിലായിരുന്ന ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയും രോഹിത് ശര്മയും ഫിറ്റ്നസ് പരിശോധനകള് വിജയകരമായി പൂര്ത്തിയാക്കി. ബെംഗളുരുവിലെ സെന്റര് ഓഫ് എക്സലന്സില് നടത്തിയ വിലയിരുത്തലുകള്ക്ക് ശേഷമാണ് ഇരു താരങ്ങള്ക്കും ഫിറ്റ്നസ് അനുമതി ലഭിച്ചത്. അതേസമയം ഹാംസ്ട്രിങ് പരിക്കേറ്റ കോലി പരമ്പരയില് കളിക്കില്ല.
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കോലിയുടെ അസാന്നിധ്യത്തില് സീനിയര് താരമായ രോഹിത്തിന്റെ തിരിച്ചുവരവ് ടീമിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം ഉയര്ത്തുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. യുവത്വത്തിനൊപ്പം അനുഭവസമ്പത്തും ഒത്തുചേര്ക്കാന് രോഹിത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം ടീമിനെ സഹായിക്കും. മധ്യനിരയില് ഹാര്ദ്ദിക് കൂടി എത്തുന്നതോടെ ടീം ശക്തമാകും. ഈ മാസം ജൂണ് 13ന് ധര്മശാലയിലാണ് ഏകദിന പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരം. സമീപകാലത്ത് മികച്ച പ്രകടനങ്ങള് വൈറ്റ് ബോളില് നടത്തിയിട്ടുള്ള ടീമാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാന്. അതിനാല് തന്നെ അഫ്ഗാന് നിരയെ നിസാരമായി കാണാന് ഇന്ത്യയ്ക്കാവില്ല. 3 ഏകദിന മത്സരങ്ങളാണ് പരമ്പരയില് ഇന്ത്യയും അഫ്ഗാനും തമ്മില് കളിക്കുക.
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India A vs Sri Lanka A: കൈവിട്ട കളി വരുതിയിലാക്കി ഇന്ത്യ; ശ്രീലങ്കയെ എട്ട് റൺസിനു തോൽപ്പിച്ചു
India A vs Sri Lanka A: എ ടീമുകളുടെ ത്രിരാഷ്ട്ര പരമ്പരയിൽ ഇന്ത്യ എ ശ്രീലങ്ക എ ടീമിനെ എട്ട് റൺസിനു തോൽപ്പിച്ചു. കളി പൂർണമായി കൈവിട്ടെന്നു കരുതിയിടത്തു നിന്ന് ഇന്ത്യൻ ബൗളർമാർ ജയം പിടിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. ടോസ് ലഭിച്ച് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യ എ നിശ്ചിത 50 ഓവറിൽ ആറ് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 277 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ 48.5 ഓവറിൽ 269 നു ശ്രീലങ്ക ഓൾഔട്ട് ആയി.