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Hardik Pandya: ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ കൊൽക്കത്തയിലേക്ക്? പിടിച്ചുനിർത്താതെ മുംബൈ
ഈ സീസണിൽ പത്ത് കളികളിൽ നിന്ന് 138.26 സ്ട്രൈക് റേറ്റിൽ 206 റൺസും ബൗളിങ്ങിൽ 11.43 ഇക്കോണമിയിൽ വെറും നാല് വിക്കറ്റുമാണ് പാണ്ഡ്യയുടെ സമ്പാദ്യം
Hardik Pandya: മുംബൈ ഇന്ത്യൻസും ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യയും പിരിയുന്നു. ഇത്തവണത്തെ ഐപിഎലിലെ മോശം പ്രകടനത്തിനു പിന്നാലെയാണ് ഇരു കൂട്ടരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വഷളായത്. ഹാർദിക്കിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ ടീമിനുള്ളിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയുള്ളതും മറ്റൊരു കാരണമായി.
കൊൽക്കത്ത നൈറ്റ് റൈഡേഴ്സുമായി ഹാർദിക്കിനെ സ്വാപ് ഡീൽ ചെയ്യാനാണ് മുംബൈയുടെ ആലോചന. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഹാർദിക്കിനു പകരം മുംബൈ ആവശ്യപ്പെടുക കാമറൂൺ ഗ്രീനിനെ ആയിരിക്കും. മുൻപ് മുംബൈ താരമായിരുന്നു ഗ്രീൻ. ഹാർദിക്കിനെ പോലെ ഓൾറൗണ്ടർ കൂടിയാണ് ഓസീസ് താരം.
ഈ സീസണിൽ പത്ത് കളികളിൽ നിന്ന് 138.26 സ്ട്രൈക് റേറ്റിൽ 206 റൺസും ബൗളിങ്ങിൽ 11.43 ഇക്കോണമിയിൽ വെറും നാല് വിക്കറ്റുമാണ് പാണ്ഡ്യയുടെ സമ്പാദ്യം. ക്യാപ്റ്റൻസി തന്ത്രങ്ങളിലും വലിയ വിമർശനം നേരിട്ടിരുന്നു. മുതിർന്ന താരം രോഹിത് ശർമ അടക്കം ഹാർദിക്കിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻസിയിൽ അതൃപ്തനാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഹാർദിക്കിനു നായകസ്ഥാനം ഓഫർ ചെയ്താണ് കൊൽക്കത്ത മുംബൈയുമായി ചർച്ചകൾ ആരംഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. നിലവിലെ നായകൻ അജിങ്ക്യ രഹാനെയെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ കൊൽക്കത്ത തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒഴിവിലേക്കാണ് കൊൽക്കത്ത ഹാർദിക്കിനെ പരിഗണിക്കുന്നത്. ഹാർദിക്കിനായി മുംബൈ മാനേജ്മെന്റുമായി കൊൽക്കത്ത ഒന്നിലധികം ചർച്ചകൾ നടത്തിക്കഴിഞ്ഞതായി വാർത്താ ഏജൻസിയായ പിടിഐ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഹാർദിക്കിനായി വലിയ തുക നേരിട്ടു നൽകാനും കൊൽക്കത്ത തയ്യാറാണ്.
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Hardik Pandya: ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ കൊൽക്കത്തയിലേക്ക്? പിടിച്ചുനിർത്താതെ മുംബൈ
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Lionel Messi Love Story: ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ലോക ഫുട്ബോളറാണ് അർജന്റീന താരം ലയണൽ മെസി. കളിക്കളത്തിൽ എതിരാളികളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന മെസിയുടെ വ്യക്തി ജീവിതവും ഏറെ ട്വിസ്റ്റുകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അതിലൊന്നാണ് താരത്തിന്റെ പ്രണയവും വിവാഹവും. അന്റോണെല്ല റോക്കൂസോയാണ് മെസിയുടെ ജീവിതപങ്കാളി. കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള പ്രണയമാണ് മെസിയെയും അന്റോണെല്ല റൊക്കൂസോയെയും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിപ്പിച്ചത്. നിരവധി ട്വിസ്റ്റുകളുള്ള ഒരു പ്രണയകാവ്യമായിരുന്നു അത്. ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്ത് ഇടംകാലുകൊണ്ട് കവിത രചിക്കുന്ന മെസി ജീവിതത്തിലും ഒരു പ്രണയകാവ്യം രചിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിരിക്കുന്നത്.