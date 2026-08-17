'ജിം ഫിറ്റ്നസ് അല്ല, മാച്ച് ഫിറ്റ്നസാണ് പ്രധാനം': പരിക്കുകൾ വർദ്ധിക്കുന്നതിൽ എൻസിഎയെ കുറ്റം പറയുന്നതിൽ കാര്യമില്ലെന്ന് ഗവാസ്കർ
ബുമ്രയ്ക്ക് കാല്മുട്ടിന് പരിക്കേല്ക്കുന്നു. പല ഇന്ത്യന് താരങ്ങള്ക്കും ഹാംസ്ട്രിങ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്.
ഇന്ത്യന് ക്രിക്കറ്റില് പരിക്കുകള് തുടക്കഥയാകുമ്പോള് ബിസിസിഐ സെന്റര് ഓഫ് എക്സലന്സിനെ മാത്രം ഇതിന്റെ പേരില് പഴി ചാരുന്നതില് കാര്യമില്ലെന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ഇതിഹാസ താരമായ സുനില് ഗവാസ്കര്. കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളിലായി ജസ്പ്രീത് ബുമ്ര, വാഷിങ്ങ്ടണ് സുന്ദര്, ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യ, സായ് സുദര്ശന് തുടങ്ങി നിരവധി താരങ്ങള് പരിക്കിനെ തുടര്ന്ന് പുറത്തായിരുന്നു. താരങ്ങള്ക്കേല്ക്കുന്ന തുടര്ച്ചയായ പരിക്കുകളില് ബിസിസിഐ സെന്റര് ഓഫ് എക്സലന്സിനെതിരെ വിമര്ശനങ്ങള് ശക്തമാകുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ഗവാസ്കറുടെ ക്ലീന് ചീറ്റ്.
ബുമ്രയ്ക്ക് കാല്മുട്ടിന് പരിക്കേല്ക്കുന്നു. പല ഇന്ത്യന് താരങ്ങള്ക്കും ഹാംസ്ട്രിങ് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം വ്യക്തമാക്കുന്നത് താരങ്ങളുടെ ട്രെയ്നിങ്ങില് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് എന്നതാണ്. എന്നാല് നിര്ഭാഗ്യവശാല് എല്ലാ കുറ്റങ്ങളും സെന്റര് ഓഫ് എക്സലന്സിലെ ഫിസിയോകള്ക്കാണ്.
പ്രാക്റ്റീസ് സമയത്ത് മാത്രമാണ് ബൗളര്മാര്ക്ക് കൂടുതല് പന്തുകള് എറിയാനാകുന്നത്. ഐപിഎല്ലില് ഫിസിയോമാര് ബൗളര്മാരെ വെച്ച് 20ല് കൂടുതല് പന്തുകള് ചെയ്യിക്കുന്നില്ല. ഒരു മത്സരത്തില് ആകെ എറിയുന്നത് 24 പന്തുകളാന്. അങ്ങനെയെങ്കില് ഇത്ര കുറഞ്ഞ പരിശീലനം നടത്തുന്നതില് കാര്യമെന്താണ്?, ഇതിനെല്ലാം പകരം ജിമ്മിലാണ് ഈ താരങ്ങള് പരിശീലനം നടത്തുന്നത്. ചോദിച്ചാല് ഫിറ്റായിരിക്കാനാണെന്ന് പറയും. നമ്മള് വേണ്ടത് ജിം ഫിറ്റല്ല, മാച്ച് ഫിറ്റ്നസാണ്. ഇവിടെയാണ് എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും തുടക്കം. ഗവാസ്കര് പറയുന്നു.
നിങ്ങള് ജിം ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുന്നതല്ല പ്രാധാന്യം നല്കേണ്ടത്, മാച്ച് ഫിറ്റ്നസിനാണ്. ഞങ്ങളുടെ തലമുറയ്ക്ക് ഫിറ്റ്നസിനെ പറ്റിയുള്ള ധാരണ മറ്റൊന്നായിരുന്നു. ദീര്ഘനേരം ബാറ്റ് ചെയ്യാനും പന്തെറിയാനുമായിരുന്നു പ്രാധാന്യം നല്കിയിരുന്നത്.
താരങ്ങള്ക്ക് പരിക്കേല്ക്കുമ്പോള് അത് ട്രെയ്നര്മാരുടെയും ബി.സി.സി.ഐ അക്കാദമിയുടെയും വീഴ്ചയാണെന്ന് പറയുന്നത് ശരിയല്ല. അവര് കളിക്കാരെ വീണ്ടെടുക്കാനും സഹായിക്കാനും മാത്രമാണ് അവിടെയുള്ളത്. മത്സരങ്ങളില് നിരന്തരം പങ്കെടുക്കുക എന്നത് മാത്രമെ യഥാര്ഥ മാച്ച് ഫിറ്റ്നസ് നേടാന് സഹായിക്കുവെന്നും ഗവാസ്കര് വ്യക്തമാക്കി.
അടുത്തിടെ പ്രധാന താരങ്ങള്ക്കൊന്നും പരിക്കുകള് കാരണം നിര്ണ്ണായക പരമ്പരകള് നഷ്ടമായിരുന്നു. ജെമിമ റോഡ്രിഗസ് ഉള്പ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖ താരങ്ങള് ഗുരുതരമായ പേശീവലിവ് (Hamstring tear) കാരണം പുറത്തായതും, പുരുഷ-വനിതാ ടീമുകളിലെ ബൗളര്മാര് നേരിടുന്ന പരിക്കുകളും വലിയ ചര്ച്ചകള്ക്ക് വഴിവെച്ചിരുന്നു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഗവാസ്കറുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രസ്താവന.