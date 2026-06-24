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ഹാർദ്ദിക്കിനായി ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചെന്നൈ, റാഞ്ചാനായി കൊൽക്കത്തയും രാജസ്ഥാനും, ട്രാൻസ്ഫർ ചർച്ചകൾ സജീവം
ഐപിഎല് ട്രാന്സ്ഫര് വിന്ഡോയെ ചൂട് പിടിപ്പിച്ച് ഹാര്ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ റിപ്പോര്ട്ടുകള്. മുംബൈ ടീം വിട്ട താരത്തിനായി അണിയറയില് വമ്പന് ടീമുകളാണ് നീക്കങ്ങള് നടത്തുന്നത്. നേരത്തെ ചെന്നൈ ടീം അധികൃതര് താരത്തിനെ ടീമിലെത്തിക്കാനായി നീക്കം നടത്തിയതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള് പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഹാര്ദ്ദിക്കിന് പകരം ആയുഷ് മാത്രെ, ശിവം ദുബെ എന്നീ താരങ്ങളെ മുംബൈ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു അഭ്യൂഹങ്ങള്.എന്നാല് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ വാര്ത്തകളെ ചെന്നൈ തള്ളിയിരുന്നു. ഹാര്ദ്ദിക്കിനെ ടീമിലെത്തിക്കാനായി യാതൊരു നീക്കവും നടത്തുന്നില്ലെന്നാണ് ചെന്നൈ വ്യക്തമാക്കിയത്.
എന്നാല് പുതിയ റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം ഹാര്ദ്ദിക്കിനെ ടീമിലെത്തിക്കാന് കെകെആര് ശ്രമങ്ങള് ഊര്ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.റിപ്പോര്ട്ടുകള് പ്രകാരം ഹാര്ദ്ദിക്കിനായി ഓസീസ് ഓള്റൗണ്ടര് കാമറൂണ് ഗ്രീനിനെയോ അല്ലെങ്കില് റിങ്കു സിംഗും മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു താരത്തെയും കൈമാറ്റം നടത്തുമെന്ന വാര്ത്തകളാണ് വരുന്നത്. യശ്വസി ജയ്സ്വാളിന് പകരം ഹാര്ദ്ദിക്കിനെ ടീമിലെത്തിക്കാനായി രാജസ്ഥാന് റോയല്സും ശ്രമങ്ങള് നടത്തുന്നതായി റിപ്പോര്ട്ടുകള് വരുന്നുണ്ട്. അഭ്യൂഹങ്ങള് ശക്തമാണെങ്കിലും ഇതുവരെയും ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസിയും ഔദ്യോഗികമായ പ്രതികരണങ്ങള് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.ALSO READ: Ruturaj Gaikwad: ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് നായകനായി ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് തുടരും
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Lionel Messi - Antonela Roccuzzo Love Story: അഞ്ച് വയസ് മുതൽ സുഹൃത്തുക്കൾ; മെസിയുടെ ജീവിതത്തിലേക്ക് അന്റോണെല്ല വന്നത് ഇങ്ങനെ
Lionel Messi Love Story: ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആരാധകരുള്ള ലോക ഫുട്ബോളറാണ് അർജന്റീന താരം ലയണൽ മെസി. കളിക്കളത്തിൽ എതിരാളികളെ നിഷ്പ്രഭമാക്കുന്ന മെസിയുടെ വ്യക്തി ജീവിതവും ഏറെ ട്വിസ്റ്റുകൾ നിറഞ്ഞതാണ്. അതിലൊന്നാണ് താരത്തിന്റെ പ്രണയവും വിവാഹവും. അന്റോണെല്ല റോക്കൂസോയാണ് മെസിയുടെ ജീവിതപങ്കാളി. കുട്ടിക്കാലം മുതലുള്ള പ്രണയമാണ് മെസിയെയും അന്റോണെല്ല റൊക്കൂസോയെയും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നിപ്പിച്ചത്. നിരവധി ട്വിസ്റ്റുകളുള്ള ഒരു പ്രണയകാവ്യമായിരുന്നു അത്. ഫുട്ബോൾ മൈതാനത്ത് ഇടംകാലുകൊണ്ട് കവിത രചിക്കുന്ന മെസി ജീവിതത്തിലും ഒരു പ്രണയകാവ്യം രചിക്കുകയായിരുന്നു. ഇരുവരുടെയും ചെറുപ്പത്തിലുള്ള ഒരു ചിത്രമാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ട്രെൻഡിങ് ആയിരിക്കുന്നത്.