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  4. IPL Trade Buzz: KKR Targets Hardik Pandya in Blockbuster Move
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 24 June 2026 (17:23 IST)

ഹാർദ്ദിക്കിനായി ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചെന്നൈ, റാഞ്ചാനായി കൊൽക്കത്തയും രാജസ്ഥാനും, ട്രാൻസ്ഫർ ചർച്ചകൾ സജീവം

Hardik pandya
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Wed, 24 Jun 2026 (17:23 IST) Updated: Wed, 24 Jun 2026 (16:25 IST)
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ഐപിഎല്‍ ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ വിന്‍ഡോയെ ചൂട് പിടിപ്പിച്ച് ഹാര്‍ദ്ദിക് പാണ്ഡ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. മുംബൈ ടീം വിട്ട താരത്തിനായി അണിയറയില്‍ വമ്പന്‍ ടീമുകളാണ് നീക്കങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത്. നേരത്തെ ചെന്നൈ ടീം അധികൃതര്‍ താരത്തിനെ ടീമിലെത്തിക്കാനായി നീക്കം നടത്തിയതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഹാര്‍ദ്ദിക്കിന് പകരം ആയുഷ് മാത്രെ, ശിവം ദുബെ എന്നീ താരങ്ങളെ മുംബൈ ആവശ്യപ്പെട്ടെന്നായിരുന്നു അഭ്യൂഹങ്ങള്‍.എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഈ വാര്‍ത്തകളെ ചെന്നൈ തള്ളിയിരുന്നു. ഹാര്‍ദ്ദിക്കിനെ ടീമിലെത്തിക്കാനായി യാതൊരു നീക്കവും നടത്തുന്നില്ലെന്നാണ് ചെന്നൈ വ്യക്തമാക്കിയത്.
 
 എന്നാല്‍ പുതിയ റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ഹാര്‍ദ്ദിക്കിനെ ടീമിലെത്തിക്കാന്‍ കെകെആര്‍ ശ്രമങ്ങള്‍ ഊര്‍ജിതമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ പ്രകാരം ഹാര്‍ദ്ദിക്കിനായി ഓസീസ് ഓള്‍റൗണ്ടര്‍ കാമറൂണ്‍ ഗ്രീനിനെയോ അല്ലെങ്കില്‍ റിങ്കു സിംഗും മറ്റേതെങ്കിലും ഒരു താരത്തെയും കൈമാറ്റം നടത്തുമെന്ന വാര്‍ത്തകളാണ് വരുന്നത്. യശ്വസി ജയ്‌സ്വാളിന് പകരം ഹാര്‍ദ്ദിക്കിനെ ടീമിലെത്തിക്കാനായി രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സും ശ്രമങ്ങള്‍ നടത്തുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ വരുന്നുണ്ട്. അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ ശക്തമാണെങ്കിലും ഇതുവരെയും ഒരു ഫ്രാഞ്ചൈസിയും ഔദ്യോഗികമായ പ്രതികരണങ്ങള്‍ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല.ALSO READ: Ruturaj Gaikwad: ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്‌സ് നായകനായി ഋതുരാജ് ഗെയ്ക്വാദ് തുടരും
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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ഹാർദ്ദിക്കിനായി ശ്രമിക്കുന്നില്ലെന്ന് ചെന്നൈ, റാഞ്ചാനായി കൊൽക്കത്തയും രാജസ്ഥാനും, ട്രാൻസ്ഫർ ചർച്ചകൾ സജീവം

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