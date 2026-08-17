ഓസ്ട്രേലിയക്കെതിരെ ടെസ്റ്റ് വിജയം, ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് റാങ്കിങ്ങിൽ ഇന്ത്യയെ പിന്നിലാക്കി ബംഗ്ലാദേശ്
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഓസ്ട്രേലിയന് മണ്ണില് ടെസ്റ്റ് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയതോടെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് പോയന്റ് ടേബിളില് നേട്ടമുണ്ടാക്കി ബംഗ്ലാദേശ്.
ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി ഓസ്ട്രേലിയന് മണ്ണില് ടെസ്റ്റ് വിജയം സ്വന്തമാക്കിയതോടെ ലോക ടെസ്റ്റ് ചാമ്പ്യന്ഷിപ്പ് പോയന്റ് ടേബിളില് നേട്ടമുണ്ടാക്കി ബംഗ്ലാദേശ്. 2 മത്സരങ്ങളടങ്ങിയ പരമ്പരയിലെ ആദ്യ മത്സരത്തില് 9 വിക്കറ്റിനായിരുന്നു ബംഗ്ലാദേശിന്റെ വിജയം. മത്സരത്തില് ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ഓസ്ട്രേലിയയെ 198 റണ്സിനും രണ്ടാമിന്നിങ്ങ്സില് 284 റണ്സിനും പുറത്താക്കാന് ബംഗ്ലാദേശിനായിരുന്നു. രണ്ടാം ഇന്നിങ്ങ്സില് ഓസീസ് മുന്നോട്ട് വെച്ച 57 റണ്സ് വിജയലക്ഷ്യം ഒരു വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തില് ബംഗ്ലാദേശ് മറികടക്കുകയായിരുന്നു. 2 ഇന്നിങ്ങ്സുകളില് നിന്നുമായി 9 വിക്കറ്റെടുത ബംഗ്ലാദേശ് പേസര് ഹസന് മഹ്മൂദാണ് ഓസീസിനെ തകര്ത്തത്.
ഓസ്ട്രേലിയയില് ഏറ്റവും കുറവ് മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് ടെസ്റ്റ് വിജയം സ്വന്തമാക്കുന്ന ഏഷ്യന് ടീമെന്ന നേട്ടവും വിജയത്തോടെ ബംഗ്ലാദേശ് സ്വന്തമാക്കി. ഓസീസ് മണ്ണില് തങ്ങളുടെ മൂന്നാമത്തെ മാത്രം മത്സരത്തിലാണ് ബംഗ്ലാദേശ് വിജയിച്ചത്. പാകിസ്ഥാന് 7മാത്തെ ടെസ്റ്റിലായിരുന്നു ഓസീസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. ഇന്ത്യയ്ക്കാകട്ടെ ഇതിനായി 12 ടെസ്റ്റുകള് വേണ്ടി വന്നിരുന്നു. അതേസമയം ഓസ്ട്രേലിയന് മണ്ണില് 15 തവണ കളിച്ചിട്ടും ഒരിക്കല് പോലും വിജയിക്കാന് ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല.
ടെസ്റ്റില് ഇത് രണ്ടാം തവണ മാത്രമാണ് ബംഗ്ലാദേശ് ഓസീസിനെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നത്. 2017ല് ബംഗ്ലാദേശിലെ മിര്പുരിലായിരുന്നു ഈ വിജയം. ഓസീസിനെതിരെ നേടിയ വിജയത്തോടെ 66.67 വിജയശതമാനവുമായി ബംഗ്ലാദേശ് പട്ടികയില് നാലാം സ്ഥാനത്താണ്. 77.78 വിജയശതമാനവുമായി ഓസ്ട്രേലിയയും 75 വിജയശതമാനവുമായി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയുമാണ് ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനത്തുള്ളത്. 48.15 വിജയശതമാനവുമായി ഇന്ത്യ പട്ടികയില് അഞ്ചാം സ്ഥാനത്താണ്.