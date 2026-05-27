അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- Virat Kohli : വേണ്ടത് 58 റൺസ്, കിംഗ് കോലിയെ കാത്ത് വമ്പൻ റെക്കോർഡ്
- Sanju Samson : ആദ്യ സീസണിലെ തലയ്ക്ക് മുകളിൽ സഞ്ജു, ധോനിയുടെ റെക്കോർഡ് തകർത്തു
- Vaibhav Sooryavanshi : ഇനി മറുചോദ്യമില്ല, ഇന്ത്യക്കാരിലെ സിക്സർ വീരനായി വൈഭവ്
- ഗുജറാത്തിലെ പാണ്ഡ്യയല്ല മുംബൈയിലേത്, ബാറ്റിംഗിലും ബൗളിങ്ങിലും ക്യാപ്റ്റൻസിയിലും വട്ടപൂജ്യം, കണക്കുകൾ
- Virat Kohli : ഐപിഎല്ലിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് മാത്രം 8000 റൺസ്, ചരിത്രം കുറിച്ച് വിരാട് കോലി
3 സീസണുകളില് 25 വിക്കറ്റ്, ഐപിഎല്ലിന്റെ ചരിത്രത്തില് ആദ്യം: വമ്പന് നേട്ടം കുറിച്ച് കഗിസോ റബാഡ
ഇത്തവണ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സിനായാണ് താരം 25 വിക്കറ്റ് നേടിയത്.
ഐപിഎല് ചരിത്രത്തില് ആദ്യമായി 3 വ്യത്യസ്ത സീസണുകളില് 25ലധികം വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തുന്ന ആദ്യ ബൗളറെന്ന നേട്ടം സ്വന്തമാക്കി ദക്ഷിണാഫ്രിക്കന് പേസര് കഗിസോ റബാഡ. ഇത്തവണ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്സിനായാണ് താരം 25 വിക്കറ്റ് നേടിയത്. ആദ്യ ക്വാളിഫയര് മത്സരത്തില് 25 വിക്കറ്റ് നേട്ടത്തിലെത്താന് ഒരു വിക്കറ്റ് കൂടിയാണ് താരത്തിന് ആവശ്യമായിരുന്നത്. മത്സരത്തിലെ തന്റെ ആദ്യ ഓവറിലെ ആറാം പന്തില് വെങ്കിടേഷ് അയ്യരെ പുറത്താക്കിയാണ് താരം ഈ റെക്കോര്ഡ് നേട്ടം സ്വന്തം പേരിലാക്കിയത്.
സീസണിലെ 15 മത്സരങ്ങളില് നിന്നാണ് താരം 25 വിക്കറ്റുകള് വീഴ്ത്തിയത്. ഇതിന് മുന്പ് 2019 സീസണില് ഡല്ഹി ക്യാപ്പിറ്റല്സിനായി 12 മത്സരങ്ങളില് 25 വിക്കറ്റും 2020 സീസണില് 17 മത്സരങ്ങളില് നിന്ന് 30 വിക്കറ്റും താരം വീഴ്ത്തിയിരുന്നു. ഒന്നിലധികം ടീമുകള്ക്കായി സീസണില് 25 വിക്കറ്റ് വീഴ്ത്തുന്ന ആദ്യ ബൗളറെന്ന റെക്കോര്ഡും റബാഡയുടെ പേരിലാണ്.