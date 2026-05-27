Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 27 May 2026 (09:36 IST)

Royal Challengers Bengaluru: പാട്ടീധാർ അടിച്ചുതകർത്തു, ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ മലർത്തിയടിച്ച് ആർസിബി തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ഫൈനലിൽ, വിജയിച്ചത് 92 റൺസിന്

ധരംശാലയില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ആര്‍സിബി രജത് പാട്ടീധാറിന്റെ വണ്‍ മാന്‍ ഷോയില്‍ 254 റണ്‍സാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്.

ഐപിഎല്ലിലെ ആദ്യ ക്വാളിഫയര്‍ മത്സരത്തില്‍ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിനെ തകര്‍ത്തെറിഞ്ഞ് ആര്‍സിബി തുടര്‍ച്ചയായ രണ്ടാം വര്‍ഷം ഐപിഎല്‍ ഫൈനലിലേക്ക്. ധരംശാലയില്‍ നടന്ന മത്സരത്തില്‍ ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ട് ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ആര്‍സിബി രജത് പാട്ടീധാറിന്റെ വണ്‍ മാന്‍ ഷോയില്‍ 254 റണ്‍സാണ് സ്വന്തമാക്കിയത്. 33 പന്തില്‍ 93 റണ്‍സുമായി തകര്‍ത്തടിച്ച പാട്ടീധാറാണ് ടീമിനെ മികച്ച നിലയിലെത്തിച്ചത്. വിരാട് കോലി 25 പന്തില്‍ 43 റണ്‍സും ക്രുണാല്‍ പാണ്ഡ്യ 28 പന്തില്‍ 43 റണ്‍സുമായും തിളങ്ങി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഗുജറാത്ത് ഇന്നിങ്ങ്‌സ് 19.3 ഓവറില്‍ 162 റണ്‍സില്‍ അവസാനിച്ചു. ആര്‍സിബിക്കായി ജേക്കബ് ഡഫി 3 വിക്കറ്റും റാസിക് ദര്‍, ഭുവനേശ്വര്‍ കുമാര്‍, ക്രുണാല്‍ പാണ്ഡ്യ എന്നിവര്‍ 2 വിക്കറ്റ് വീതവും നേടി.
 
ആര്‍സിബിക്കെതിരെ തോറ്റെങ്കിലും ഫൈനല്‍ യോഗ്യതയ്ക്ക് ഗുജറാത്തിന് ഇനിയും അവസരമുണ്ട്. എലിമിനേറ്റര്‍ മത്സരത്തിലെ വിജയികളുമായുള്ള രണ്ടാം ക്വാളിഫയറില്‍ വിജയിച്ചാല്‍ ഗുജറാത്തിന് ഫൈനല്‍ ബര്‍ത്ത് സ്വന്തമാകും. ആര്‍സിബി ഉയര്‍ത്തിയ വമ്പന്‍ വിജയലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ബാറ്റേന്തിയ ഗുജറാത്തിന്റെ തുടക്കം തകര്‍ച്ചയോടെയായിരുന്നു. സായ് സുദര്‍ശന്‍ (14), ശുഭ്മാന്‍ ഗില്‍(2), ജോസ് ബട്ട്ലര്‍(29) മടങ്ങിയതോടെ വിക്കറ്റുകള്‍ തുടരെ നഷ്ടമായി. 43 പന്തില്‍ 68 റണ്‍സെടുത്ത രാഹുല്‍ തെവാട്ടിയയാണ് വമ്പന്‍ നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കിയത്.
ജിതിൻരാജ് കെ വി
ജിതിൻരാജ് കെ വി

കഴിഞ്ഞ ഐപിഎല്‍ സീസണിലും ഗുജറാത്തിന്റെ വിജയങ്ങള്‍ക്ക് മുഖ്യകാരണമായത് ഗില്‍- സായ് സുദര്‍ശന്‍ ഓപ്പണിംഗ് സഖ്യമാണ്.

ഹാര്‍ദ്ദിക് പങ്കുവെച്ച ചിത്രത്തില്‍ മൊബൈല്‍ സ്‌ക്രീനില്‍ 07:07 എന്നെഴുതിയിട്ടുണ്ട്.

പരുക്കിനെ തുടർന്ന് ജേക്കബ് ബെതേൽ ആർസിബി ടീമിൽ നിന്ന് പുറത്തായി

നിലവില്‍ 13 മത്സരങ്ങളില്‍ നിന്ന് 14 പോയന്റുമായി പോയന്റ് പട്ടികയില്‍ നാലാമതാണ് രാജസ്ഥാന്‍.

2018ല്‍ ഡല്‍ഹി ഡയര്‍ഡെവിള്‍സിനായി ഇരുപതാം വയസ്സില്‍ റിഷഭ് പന്ത് ഒരു സീസണില്‍ 500 റണ്‍സ് നേടിയതായിരുന്നു ഇതിന് മുന്നിലെ റെക്കോര്‍ഡ്.

ഐപിഎല്‍ എലിമിനേറ്ററില്‍ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദ് ഇന്ന് രാജസ്ഥാന്‍ റോയല്‍സിനെ നേരിടും. ന്യൂ ചണ്ഡിഗഡില്‍ വൈകീട്ട് ഏഴരയ്ക്കാണ് മത്സരം തുടങ്ങുക. ജയിക്കുന്നവര്‍ രണ്ടാം ക്വാളിഫയറില്‍ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റന്‍സിനെ നേരിടും. ഇതില്‍ വിജയിക്കുന്നവരാകും ഫൈനലില്‍ പ്രവേശിക്കുക.

RCB vs GT: ഒന്നാം ക്വാളിഫയറിൽ ഗുജറാത്ത് ടൈറ്റൻസിനെ 92 റൺസിനു തോൽപ്പിച്ച് റോയൽ ചലഞ്ചേഴ്‌സ് ബെംഗളൂരു ഐപിഎൽ ഫൈനലിൽ. ആർസിബിയുടെ തുടർച്ചയായ രണ്ടാം ഫൈനൽ ആണിത്. ടോസ് നഷ്ടപ്പെട്ടു ആദ്യം ബാറ്റ് ചെയ്ത ആർസിബി നിശ്ചിത 20 ഓവറിൽ അഞ്ച് വിക്കറ്റ് നഷ്ടത്തിൽ 254 റൺസ് നേടി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിൽ ഗുജറാത്ത് 162 നു ഓൾഔട്ടായി.

33 പന്തില്‍ 93 റണ്‍സുമായി തകര്‍ത്തടിച്ച പാട്ടീധാറാണ് ടീമിനെ മികച്ച നിലയിലെത്തിച്ചത്. വിരാട് കോലി 25 പന്തില്‍ 43 റണ്‍സും ക്രുണാല്‍ പാണ്ഡ്യ 28 പന്തില്‍ 43 റണ്‍സുമായും തിളങ്ങി. മറുപടി ബാറ്റിങ്ങിനിറങ്ങിയ ഗുജറാത്ത് ഇന്നിങ്ങ്‌സ് 19.3 ഓവറില്‍ 162 റണ്‍സില്‍ അവസാനിച്ചു.

ദ്രാവിഡിന്റെ പരിശീലന കാലയളവില്‍ ഒരു ചാമ്പ്യന്‍സ് ട്രോഫി മാത്രമെ നേടാനായുള്ളുവെങ്കിലും ആ കാലഘട്ടത്തില്‍ ടീമിലെ ഒത്തൊരുമയും സുതാര്യതയുമെല്ലാം മികച്ചതായിരുന്നുവെന്ന് പറയുകയാണ് മുന്‍ ഇന്ത്യന്‍ ബൗളിങ് കോച്ചായ പരസ് മാംബ്രെ.

ഇന്ത്യന്‍ പ്രീമിയര്‍ ലീഗില്‍ ക്രിസ് ഗെയ്ലിന്റെ റെക്കോര്‍ഡ് തകര്‍ക്കുകയാണ് തന്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് തുറന്നുപറഞ്ഞ് യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശി.