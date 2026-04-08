മനസ്സിൽ മുൻകൂട്ടി തയ്യാറാക്കിയ പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നു, ഷോട്ടുകൾ പ്ലാൻ ചെയ്തിരുന്നു : ജയ്സ്വാൾ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 8 ഏപ്രില് 2026 (14:36 IST)
ഐപിഎല്ലില് ഇന്നലെ നടന്ന ആവേശകരമായ പോരാട്ടത്തില് മുംബൈ ഇന്ത്യന്സിനെ തകര്ത്തെറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് രാജസ്ഥാന് റോയല്സ്. 32 പന്തില് 77 റണ്സുമായി തിളങ്ങിയ രാജസ്ഥാന് ഓപ്പണര് യശ്വസി ജയ്സ്വാളായിരുന്നു രാജസ്ഥാന് വിജയത്തില് നിര്ണായക പങ്കുവഹിച്ചത്. മുംബൈക്കെതിരായ മത്സരത്തില് തനിക്ക് വ്യക്തമായ പദ്ധതിയുണ്ടായിരുന്നതായാണ് മത്സരശേഷം യശ്വസി ജയ്സ്വാള് വ്യക്തമാക്കിയത്.
എതിര്ടീമിലെ ബൗളര്മാരുടെ ബൗളിംഗ് രീതിയും പാറ്റേണുമെല്ലാം വിലയിരുത്തി കൃത്യമായ പദ്ധതി രൂപപ്പെടുത്തിയിരുന്നുവെന്നാണ് ജയ്സ്വാള് വ്യക്തമാക്കിയത്. നിശ്ചിത ബൗളര്മാരെ ലക്ഷ്യമിടാനും തെറ്റായ ലൈനും ലെങ്തും പരമാവധി ഉപയോഗപ്പെടുത്താനും ശ്രമിച്ചു. പവര്പ്ലേയില് 3 ഓവറുകളാണുണ്ടായത്. ദീപക് ചാഹറിനെ ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കാമെന്ന് കരുതി. വൈഭവ് ബുമ്രയെ ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കും. ഞാന് മറ്റേതെങ്കൊലും ബൗളറെ. അങ്ങനെയാണ് മനസ്സില് ചിന്തിച്ചത് ജയ്സ്വാള് പറഞ്ഞു.
അതേസമയം വ്യത്യസ്തമായ ഫോര്മാറ്റുകളില് കളിക്കുന്നത് എളുപ്പമല്ലെന്നും ജയ്സ്വാള് പറഞ്ഞു. ഓരോ തവണയും എന്റെ മികച്ചതിനായി ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. പുതിയ ഷോട്ടുകള്ക്കായി ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. സാഹചര്യം മനസിലാക്കി ടീമിന് ആവശ്യമുള്ളത് നല്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. വൈഭവിനൊപ്പം കളിക്കുന്നത് എന്നെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒന്നാണ്. അവനെ പോസിറ്റീവാക്കി നിര്ത്താനും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. അവന് മികച്ച താരമാണ്. കാര്യങ്ങള് ചെയ്യുന്നതിന് അവന് അവന്റേതായ രീതിയുണ്ട്. ജയ്സ്വാള് പറഞ്ഞു.