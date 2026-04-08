ബൗളർമാർ ഉത്തരവാദിത്തം കാട്ടണം; തോൽവിയിൽ ബൗളർമാരെ പഴിച്ച് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് ക്യാപ്റ്റൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ

അഭിറാം മനോഹർ|
Last Modified ബുധന്, 8 ഏപ്രില് 2026 (14:10 IST)
രാജസ്ഥാൻ റോയൽസിനെതിരായ കനത്ത തോൽവിക്ക് പിന്നാലെ ബൗളിംഗ് നിരയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് മുംബൈ ഇന്ത്യൻസ് നായകൻ ഹാർദിക് പാണ്ഡ്യ. മഴമൂലം 11 ഓവറായി ചുരുക്കിയ മത്സരത്തിൽ 150 റൺസ് വഴങ്ങിയ ബൗളർമാർ കൂടുതൽ ഉത്തരവാദിത്തം കാണിക്കണമായിരുന്നുവെന്നും പ്ലാനുകൾ കൃത്യമായി നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ
പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും ഹാർദിക് പറഞ്ഞു.
ടോസ് നേടി ബൗളിംഗ് തിരഞ്ഞെടുത്ത ഹാർദിക്കിന്റെ തീരുമാനം പാളുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഗുവാഹത്തിയിലെ ബർസപ്പാറ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ കണ്ടത്. ജസ്പ്രീത് ബുംറ, ഷാർദുൽ താക്കൂർ, ദീപക് ചഹാർ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖരടങ്ങിയ ബൗളിംഗ് നിരയെ രാജസ്ഥാൻ ഓപ്പണർമാർ അടിച്ചുതകർത്തു. യശസ്വി ജയ്സ്വാളും (77*) 15-കാരൻ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയും (39) ചേർന്ന് അഞ്ച് ഓവറിൽ 80 റൺസാണ് അടിച്ചുകൂട്ടിയത്. വൈഭവ് സൂര്യവംശി തന്റെ ആദ്യ പന്തിൽ തന്നെ ബുംറയെ സിക്സറിന് തൂക്കിയത് മുംബൈ ക്യാമ്പിനെ ഞെട്ടിച്ചു.
ബാറ്റിംഗ് നിരയെ കുറ്റപ്പെടുത്താനാവില്ല
തോൽവിക്ക് ശേഷം സംസാരിക്കവെ ബാറ്റിംഗ് നിരയെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഹാർദിക് തയ്യാറായില്ല. "ഈ തോൽവിയുടെ ഉത്തരവാദിത്തം ബാറ്റിംഗ് നിരയ്ക്കല്ല, ബൗളിംഗ് ഗ്രൂപ്പിനാണ്. 11 ഓവറിൽ 151 റൺസ് എന്നത് ഹിമാലയൻ ലക്ഷ്യമാണ്. ആദ്യ പന്ത് മുതൽ ബാാറ്റർമാർക്ക് ആക്രമിച്ചു കളിക്കേണ്ടി വന്നു. ബൗളർമാർ കുറച്ചുകൂടി കൃത്യത പാലിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കളി മാറിയേനെ," ഹാർദിക് വ്യക്തമാക്കി. ടി20 ക്രിക്കറ്റിൽ ചില നിർണ്ണായക പന്തുകൾ ശരിയായി എറിയുക എന്നത് പ്രധാനമാണെന്നും അതിൽ ടീം പരാജയപ്പെട്ടുവെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വൈഭവിന്റെ പോരാട്ടവീര്യം
തോറ്റെങ്കിലും എതിർ ടീമിലെ യുവതാരം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയുടെ പ്രകടനത്തെ ഹാർദിക് പ്രശംസിച്ചു. 15 വയസ്സുകാരൻ കാട്ടിയ ഭയമില്ലാത്ത ബാറ്റിംഗ് വിസ്മയിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നും താരത്തിന്റെ ഭാവി ശോഭനമാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സീസണിലെ മൂന്ന് മത്സരങ്ങളിൽ രണ്ടിലും പരാജയപ്പെട്ട മുംബൈ ഇന്ത്യൻസിന് വരും മത്സരങ്ങൾ പ്ലേ ഓഫ് പ്രതീക്ഷകൾക്ക് നിർണ്ണായകമാണ്.