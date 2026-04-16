ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിംഗ്സിനെ പരിഹസിച്ച് ആർസിബിയുടെ ഇഡ്ലി, വടൈ പാട്ട്, വംശീയ അധിക്ഷേപമെന്ന് പരാതി

Jithin Raj|
Last Modified വ്യാഴം, 16 ഏപ്രില് 2026 (11:48 IST)
ഐപിഎല്ലിലെ ഏറ്റവും ആവേശകരമായ പോരാട്ടങ്ങളില് ഒന്നായ ചെന്നൈ-ബെംഗളൂരു മത്സരത്തിന് പിന്നാലെ ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്ത് പുതിയ വിവാദം.
ബെംഗളൂരു ചിന്നസ്വാമി സ്റ്റേഡിയത്തില് നടന്ന മത്സരത്തിനിടെ ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സ് താരങ്ങളെയും തമിഴ് സംസ്കാരത്തെയും അധിക്ഷേപിക്കുന്ന തരത്തില് ഡി ജെ ഗാലറിയില് ഗാനം പ്ലേ ചെയ്തെന്നാണ് ചെന്നൈയുടെ പരാതി നല്കിയിരിക്കുന്നത്.
മത്സരത്തിന്റെ നിര്ണായക ഘട്ടങ്ങളില് ഗാലറിയിലെ ഒരു വിഭാഗം ആര്സിബി ആരാധകര് സിഎസ്കെ താരങ്ങളെ പ്രകോപിപ്പിക്കാനായി
ദക്ഷിണേന്ത്യന് ഭക്ഷണങ്ങളെയും തമിഴ് ജനതയുടെ സ്വത്വത്തെയും പരിഹസിക്കുന്ന രീതിയില് ഗാനങ്ങള് പ്ലേ ചെയ്തെന്ന് ചെന്നൈ പറയുന്നു. ഡി ജെ സ്വന്തം ടീമിനെ പിന്തുണയ്ക്കാന് ഗാനം വെയ്ക്കുന്നത് പോലെയല്ല നടന്നത്, ചെന്നൈയേയും ചെന്നൈ താരങ്ങളെയും പരിഹസിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഗാനം പ്ലേ ചെയ്തതെന്ന് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സ് എം ഡിയായ കാശി വിശ്വനാഥന് പറയുന്നു. തങ്ങള്ക്ക് സംഭവത്തില് പരാതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഐപിഎല് അധികൃതര് വ്യക്തമാക്കി.
കഴിഞ്ഞ വര്ഷം ചെന്നൈ- ബെംഗളുരു പോരാട്ടത്തിന് മുന്പായി ആര്സിബി താരമായ ജിതേഷ് ശര്മയാണ് ഇഡ്ലി- വടൈ എന്ന ഗാനം ആലപിച്ചത്. അതിന് ശേഷമുള്ള ചെന്നൈ- ആര്സിബി മത്സരങ്ങളില് ഈ ഗാനം പതിവായി. എതിര് ടീമിനെ പരിഹസിക്കുന്ന താരത്തിലല്ല സ്വന്തം ടീമിനെ പിന്തുണയ്ക്കേണ്ടതെന്നാണ് ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സ് വ്യക്തമാക്കുന്നത്. വിവാദം കൊഴുക്കുമ്പോഴും റോയല് ചലഞ്ചേഴ്സ് ബെംഗളൂരു ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാല്, ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള വംശീയ അധിക്ഷേപങ്ങളെ ടീം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കില്ലെന്ന് ടീമുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വൃത്തങ്ങള് സൂചിപ്പിച്ചു.