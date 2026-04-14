Jithin Raj|
Last Modified ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില് 2026 (19:21 IST)
ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിങ്ങ്സ് കുപ്പായത്തില് സഞ്ജു സാംസണ് നടത്തിയ സെഞ്ചുറിപ്രകടനത്തെ പുകഴ്ത്തി മുന് ഇന്ത്യന് താരവും ചെന്നൈ സൂപ്പര് കിംഗ്സിന്റെ ഇതിഹാസ താരവുമായ സുരേഷ് റെയ്ന. ഡല്ഹി സൂപ്പര് കിംഗ്സിനെതിരായ മത്സരത്തില് 56 പന്തില് പുറത്താകാതെ 115 റണ്സാണ് സഞ്ജു നേടിയത്. 20 ബൗണ്ടറികളും 4 സിക്സുകളും അടങ്ങുന്നതായിരുന്നു സഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനം.
ഡല്ഹിക്കെതിരെ സെഞ്ചുറി നേടാനായതോടെ ഒരു വലിയ ഭാരം സഞ്ജുവിന്റെ ചുമലില് നിന്നും ഒഴിവായെന്നാണ് സുരേഷ് റെയ്ന പറയുന്നത്. ഒരു പുതിയ ഫ്രാഞ്ചൈസിയുടെ ഭാഗമാകുമ്പോള് അവിടെ തുടക്കത്തിലെ മികച്ച പ്രകടനം നടത്തുക എന്നത് എളുപ്പമല്ല. പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കളിക്കാരന്റെ മുകളില് ഒരുപാട് പ്രതീക്ഷകള് നില്ക്കുമ്പോള്. സഞ്ജുവിന് മുകളില് പ്രതീക്ഷകള് ഒരുപാടായിരുന്നു. വിമര്ശകരുടെ വായടപ്പിക്കാന് ഈ സെഞ്ചുറികൊണ്ട് താരത്തിനാകും. റെയ്ന പറഞ്ഞു.
ഓപ്പണറായുള്ള സഞ്ജുവിന്റെ പ്രകടനം ചെന്നൈയെ ബാലന്സ് ആക്കുന്നതില് പ്രധാനമാണ്. മികച്ച തുടക്കം സഞ്ജുവിന് നല്കാനായാല് അത് മുതലാക്കാനാകുന്ന മധ്യനിര ചെയ്ന്നയ്ക്കുണ്ട്. സഞ്ജു തികഞ്ഞ കയ്യടക്കത്തോടെയാണ് കളിക്കുന്നത്.ഇത് ടീമിന് നല്കുന്ന ലക്ഷ്വറി വലുതാണ്. ഡല്ഹിക്കെതിരെ ബ്രെവിസിന് ബാറ്റ് പോലും ചെയ്യേണ്ടി വന്നില്ല. ടോപ് ഓര്ഡര് മികച്ചതായിരുന്നാല് അത് ടീമിനെ ഒന്നടങ്കം ഗുണം ചെയ്യും. റെയ്ന പറഞ്ഞു.