ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില്‍ 2026
ആദ്യ പന്തിൽത്തന്നെ വൈഭവിനെ പുറത്താക്കുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു, ചെയ്തുകാണിക്കാണിച്ച് പ്രഫുൽ ഹിംഗെ

മത്സരശേഷം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ പുറത്താക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തോടെയാണ് ബൗളിങ് തുടങ്ങിയതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രഫുല്‍.

Jithin Raj| Last Modified ചൊവ്വ, 14 ഏപ്രില്‍ 2026 (16:23 IST)
ഐപിഎല്‍ 2026-ല്‍ സണ്‍റൈസേഴ്‌സ് ഹൈദരാബാദിനായി അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തില്‍ത്തന്നെ റെക്കോര്‍ഡ് പ്രകടനം പുറത്തെടുത്തിരിക്കുകയാണ് യുവതാരമായ പ്രഫുല്‍ ഹിംഗെ.
ഇന്ത്യയുടെ വണ്ടര്‍ കിഡായ വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ നേരിട്ട ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ പുറത്താക്കിയാണ് പ്രഫുല്‍ തന്റെ വരവറിയിച്ചത്. ആദ്യ ഓവറില്‍ നേടിയ 3 വിക്കറ്റുകളടക്കം 4 വിക്കറ്റുകളാണ് താരം സ്വന്തമാക്കിയത്.മത്സരശേഷം വൈഭവ് സൂര്യവംശിയെ ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ പുറത്താക്കണമെന്ന തീരുമാനത്തോടെയാണ് ബൗളിങ് തുടങ്ങിയതെന്ന് വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് പ്രഫുല്‍.

ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം സംഭവിക്കുമെന്ന വിശ്വാസം തന്നെയാണ് വിജയത്തിന് പിന്നില്‍. വൈഭവിനെ നേരിടുന്ന ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ പുറത്താക്കുമെന്ന് സഹതാരങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു. വൈഭവിനെതിരെ ബൗണ്‍സര്‍ എറിയുമെന്നും ആദ്യ പന്തില്‍ തന്നെ വിക്കറ്റെടുക്കുമെന്ന് ഞാന്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. അവനെ ആദ്യ പന്തില്‍ പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. കോച്ച് വരുണ്‍ ആരോണും വൈഭവിനെ പുറത്താക്കാനുള്ള തന്ത്രമൊരുക്കാന്‍ സഹായിച്ചു. ഹിംഗെ പറഞ്ഞു.അരങ്ങേറ്റ മത്സരത്തില്‍ 4-5 വിക്കറ്റുകള്‍ വീഴ്ത്തുമെന്ന് ഉറപ്പിച്ചിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യമറിയില്ല. ഞാന്‍ എന്റെ പ്രതിജ്ഞയില്‍ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. പ്രഫുല്‍ വ്യക്തമാക്കി.


