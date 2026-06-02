  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത
  4. Iran Ultimatum to the people of northern israel to evacuate
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Tuesday, 2 June 2026 (09:24 IST)

ലെബനനെ ഇനി തൊടരുത്, ഉത്തര ഇസ്രായേലിലെ ജനങ്ങളോട് ഒഴിഞ്ഞു പോകാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ഇറാൻ, ആക്രമണ മുന്നറിയിപ്പ്!

Iran attacks israel, Israel vs Iran, Israel attacks Iran, Israel Attacked Iran, Blast in Tehran, ഇസ്രയേല്‍ ഇറാന്‍, ഇറാനില്‍ സ്‌ഫോടനം, ഇറാനെതിരെ ഇസ്രയേല്‍, ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹു
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Tue, 2 Jun 2026 (09:24 IST) Updated: Tue, 2 Jun 2026 (09:29 IST)
google-news
ലെബനന്‍ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്‌റൂട്ടിന്റെ തെക്കന്‍ പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളില്‍ ആക്രമണം നടത്തുമെന്ന ഭീഷണി ഇസ്രായേല്‍ നടപ്പിലാക്കിയാല്‍ ശക്തമായ പ്രത്യാഘാതമുണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇസ്രായേല്‍ സൈന്യം ബെയ്‌റൂട്ടില്‍ ആക്രമണം നടത്തിയാല്‍ ഉത്തര ഇസ്രായേലിനെ ജനങ്ങള്‍ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറണമെന്ന് ഇറാന്റെ സെന്‍ട്രല്‍ മിലിറ്ററി കമാന്‍ഡ് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ബെയ്‌റൂട്ടിലെ ജനങ്ങളോട് ഒഴിഞ്ഞുപോകാന്‍ ഇസ്രായേല്‍ സൈന്യം ആവശ്യപ്പെട്ടതിനുള്ള മറുപടിയായാണ് ഇറാന്റെ പ്രതികരണം.
 
ഇസ്രായേല്‍ വെടിനിര്‍ത്തില്‍ വ്യവസ്ഥകള്‍ തുടര്‍ച്ചയായി ലംഘിക്കുകയാണ്. ഇസ്രായേല്‍ തങ്ങളുടെ ഭീഷണി നടപ്പാക്കാനാണ് പോകുന്നതെങ്കില്‍ അധിനിവേശം നടത്തിയ പ്രദേശങ്ങളിലെ സൈനിക താവളങ്ങള്‍ക്ക് സമീപം താമസിക്കുന്ന ഇസ്രയേലികള്‍ ജീവഹാനി സംഭവിക്കാതിരിക്കാന്‍ എത്രയും പെട്ടെന്ന് അവിടം ഒഴിഞ്ഞുപോകണമെന്നാണ് ഇറാന്‍ കമാന്‍ഡര്‍ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.ഇതോടെ പശ്ചിമേഷ്യ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതിയിലായിരിക്കുകയാണ്.
 
 നേരത്തെ ലെബനനിലെ ഇസ്രായേല്‍ കടന്നുകയറ്റത്തില്‍ പ്രതീക്ഷിച്ച് ഇറാന്‍ സമാധാന ചര്‍ച്ചകളെല്ലാം നിര്‍ത്തിവെച്ചിരുന്നു. മധ്യസ്ഥര്‍ വഴി നടന്നിരുന്ന ചര്‍ച്ചകളും രേഖ കൈമാറ്റവുമാണ് ഇറാന്‍ താല്‍കാലികമായി നിര്‍ത്തിയിട്ടുള്ളത്. വെടിനിര്‍ത്തല്‍ കരാറിലെ മുഖ്യ വ്യവസ്ഥകളിലൊന്നായിരുന്നു ലെബനന്‍ അതിര്‍ത്തിയിലെ സമാധാനം. ഈ ആവശ്യം ഇസ്രായേല്‍ തുടര്‍ച്ചയായി ലംഘിച്ചെന്ന് ഇറാന്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ഗാസയിലെയും ലബനനിലെയും അധിനിവേശം അവസാനിപ്പിച്ച് ഇസ്രായേല്‍ സേന പൂര്‍ണ്ണമായി പിന്മാറണമെന്നാണ് ഇറാന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
 
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യും

2.78 കോടി എന്തിന് നൽകി?, എന്ത് സേവനമാണ് നൽകിയത്, തെളിവെവിടെ: വീണയെ ചോദ്യം ചെയ്യുംമറ്റ് ഏജന്‍സികളില്‍ നിന്നുള്‍പ്പടെ ഇതുവരെ ലഭിച്ച രേഖകളും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും വിശകലനം ചെയ്ത ശേഷം വിശദമായ ചോദ്യം ചെയ്യലിന് വീണയെ വിളിപ്പിക്കുമെന്നാണ് ഇഡി വൃത്തങ്ങള്‍ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

ഹോര്‍മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകള്‍ ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയം

ഹോര്‍മുസ് അടച്ചുപൂട്ടിയെങ്കിലും ഇന്ത്യന്‍ കപ്പലുകള്‍ ഇപ്പോഴും കടന്നുപോകുന്നു: ഷിപ്പിങ് മന്ത്രാലയംഇന്ധന വില ഉയര്‍ത്തി. അനിശ്ചിതത്വത്തിനിടയിലും ഇന്ത്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി കപ്പലുകള്‍ അപകടകരമായ ഈ ഭാഗത്തിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നത് തുടരുന്നു. മേഖലയിലെ കടുത്ത തടസ്സങ്ങള്‍ക്കിടയിലും ഇന്ത്യ ഊര്‍ജ്ജ വിതരണം നിലനിര്‍ത്താന്‍ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.

മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍

മണ്‍സൂണ്‍ എത്തുന്നതിനു മുമ്പുതന്നെ പനി പടരുന്നു; സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം പേര്‍എന്നാല്‍ മെയ് മാസത്തില്‍ മാത്രം വിവിധ ജില്ലകളിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളില്‍ പനിക്ക് ചികിത്സ തേടിയത് 1.48 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളാണ്.

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചു

ശബരിമലയില്‍ സ്വര്‍ണ്ണകൊള്ളക്കേസ്: തന്ത്രിയുടെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കാന്‍ കേരള ഹൈക്കോടതി വിസമ്മതിച്ചുപ്രതികള്‍ക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച ഉത്തരവില്‍ ഇടപെടാന്‍ താല്‍പ്പര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എ ബദറുദീന്റെ സിംഗിള്‍ ജഡ്ജി ബെഞ്ച് വാദം കേള്‍ക്കുന്നതിനിടെ നിരീക്ഷിച്ചു. വിഷയം ജൂണ്‍ 3-ലേക്ക് കൂടുതല്‍ പരിഗണനയ്ക്കായി മാറ്റിവച്ചു.

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയം

കായംകുളം കായലില്‍ കൈകാലുകള്‍ കെട്ടിയിട്ട നിലയില്‍ സ്ത്രീയുടെ മൃതദേഹം, കൊലപാതകമെന്ന് സംശയംരണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് കാണാതായ 80 വയസ്സുള്ള തങ്കമ്മയുടെ മൃതദേഹമാണ് കനകക്കുന്നില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹം കല്ലില്‍ കെട്ടി നദിയില്‍ തള്ളിയതാണോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. കൊലപാതക സാധ്യതയും പോലീസ് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.

ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽ എൻഡിഎ നേതാവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി രമേശ് ചെന്നിത്തല

ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിൽ എൻഡിഎ നേതാവിന്റെ വീട്ടിലെത്തി രമേശ് ചെന്നിത്തലഎൻഡിഎ നേതാവ് തുഷാർ വെള്ളപ്പള്ളിയെ വീട്ടിലെത്തി സന്ദർശിച്ച് ആഭ്യന്തരമന്ത്രി രമേശ് ചെന്നിത്തല. ഔദ്യോഗിക വാഹനത്തിലാണ് ചെന്നിത്തല എൻഡിഎ നേതാവിന്റെ വീട്ടിലെത്തിയത്. ഇതോടെ കോൺഗ്രസിന്റെ എൻഡിഎ ബന്ധം കൂടുതൽ വെളിച്ചത്തായി.

രാജധാനി എക്‌സ്പ്രസ് വൈകിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഫ്‌ലൈറ്റ് മിസ്സായി; റെയില്‍വേയോട് 69,001 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ ഉത്തരവിട്ടു

രാജധാനി എക്‌സ്പ്രസ് വൈകിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ദമ്പതികള്‍ക്ക് ഫ്‌ലൈറ്റ് മിസ്സായി; റെയില്‍വേയോട് 69,001 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ ഉത്തരവിട്ടുമാനസിക പീഡനം, അനുബന്ധ ചെലവുകള്‍ എന്നിവയ്ക്കായി 69,001 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കാന്‍ റെയില്‍വേയോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ച ഉത്തരവ് രാജസ്ഥാന്‍ സംസ്ഥാന ഉപഭോക്തൃ തര്‍ക്ക പരിഹാര കമ്മീഷന്‍ ശരിവച്ചു.

ഒരു ശരാശരി ഇന്ത്യക്കാരന് ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനംകൊണ്ട് 8 ലിറ്റര്‍ പെട്രോള്‍ മാത്രമേ വാങ്ങാന്‍ കഴിയൂ; അമേരിക്കക്കാരന് വാങ്ങാന്‍ കഴിയുന്നത് 199ലിറ്റര്‍

ഒരു ശരാശരി ഇന്ത്യക്കാരന് ഒരു ദിവസത്തെ വരുമാനംകൊണ്ട് 8 ലിറ്റര്‍ പെട്രോള്‍ മാത്രമേ വാങ്ങാന്‍ കഴിയൂ; അമേരിക്കക്കാരന് വാങ്ങാന്‍ കഴിയുന്നത് 199ലിറ്റര്‍മറുവശത്ത് ഒരു ശരാശരി യുഎസ് പൗരന് അവരുടെ ദൈനംദിന വരുമാനം ഉപയോഗിച്ച് 199 ലിറ്റര്‍ പെട്രോളും 171 ലിറ്റര്‍ ഡീസലും വാങ്ങാന്‍ കഴിയുമെന്ന് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഗുരുവായൂരപ്പനെ സുഗമമായി ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഭക്തര്‍ക്ക് അവസരം; ക്ഷേത്രത്തില്‍ വെര്‍ച്വല്‍ ക്യൂ സംവിധാനം വരുന്നു

ഗുരുവായൂരപ്പനെ സുഗമമായി ദര്‍ശിക്കാന്‍ ഭക്തര്‍ക്ക് അവസരം; ക്ഷേത്രത്തില്‍ വെര്‍ച്വല്‍ ക്യൂ സംവിധാനം വരുന്നുവെര്‍ച്വല്‍ ക്യൂ നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങള്‍ ഉടന്‍ ആരംഭിക്കും. ദര്‍ശനത്തിനായി മണിക്കൂറുകളോളം ക്യൂ നില്‍ക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ ഒരു ഫേസ്ആപ്പ് സംവിധാനവും നടപ്പിലാക്കുന്നുണ്ട്.

പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ നിയമങ്ങള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്നതോടെ സോളാര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാളേഷനുകള്‍ ചെലവേറിയതാകും

പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ നിയമങ്ങള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുന്നതോടെ സോളാര്‍ ഇന്‍സ്റ്റാളേഷനുകള്‍ ചെലവേറിയതാകുംഇന്ത്യയുടെ സൗരോര്‍ജ്ജ ഉല്‍പാദന ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും ഇറക്കുമതിയെ പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനയില്‍ നിന്നുള്ളതിനെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ തീരുമാനമെന്ന് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു.