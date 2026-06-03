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  4. Iran makes arrangements for funeral of late leader ayatollah seyed ali khamenei
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Wednesday, 3 June 2026 (09:38 IST)

Ayatollah Seyed Ali Khamenei: ആയത്തുള്ള അലി ഖമനേയിയുടെ ഖബറടക്കം, വൻ വിലാപയാത്ര പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാൻ, 3 ദിവസം നീണ്ട് നിൽക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ

വധിക്കപ്പെട്ട് 3 മാസത്തിനൊടുവില്‍ മുന്‍ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമനേയിയുടെ വിലാപയാത്രയ്ക്ക് ഒരുക്കങ്ങളുമായി ഇറാന്‍.

Khamenei death,Iran leadership change,Iran nuclear talks,US Iran relations
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Wed, 3 Jun 2026 (09:38 IST) Updated: Wed, 3 Jun 2026 (09:40 IST)
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വധിക്കപ്പെട്ട് 3 മാസത്തിനൊടുവില്‍ മുന്‍ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമനേയിയുടെ വിലാപയാത്രയ്ക്ക് ഒരുക്കങ്ങളുമായി ഇറാന്‍. 3 ദിവസം നീണ്ട് നില്‍ക്കുന്ന ചടങ്ങുകള്‍ നടത്താനാണ് തീരുമാനം. അമേരിക്കയുമായുള്ള സമാധാന കരാര്‍ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാല്‍ ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുക.
 
മരണപ്പെട്ട് 3 മാസത്തീന് ശേഷമാണ് അലി ഖമനേയിയുടെ ഖബറക്കത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങള്‍ ഇറാന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേല്‍- അമേരിക്ക സംയുക്ത ആക്രമണത്തില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ട അലി ഖമനേയിയുടെ ചിത്രം പോലും പുറത്തുവന്നിരുന്നില്ല. ഖമനേയിയുടെ വിലാപയാത്രയ്ക്കായി 2 കോടി വരെ ആളുകളെത്തുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഷിയാ വിഭാഗത്തിന് പ്രാധാന്യമേറിയ മുഹറത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാകും ചടങ്ങുകളെന്നാണ് സൂചന. ഫെബ്രുവരി 28നാണ് ആയത്തുള്ള ഖമനേയി അമേരിക്കന്‍ ആക്രമണത്തില്‍ വധിക്കപ്പെട്ടത്.
 
 
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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