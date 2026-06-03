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Ayatollah Seyed Ali Khamenei: ആയത്തുള്ള അലി ഖമനേയിയുടെ ഖബറടക്കം, വൻ വിലാപയാത്ര പ്രഖ്യാപിച്ച് ഇറാൻ, 3 ദിവസം നീണ്ട് നിൽക്കുന്ന ചടങ്ങുകൾ
വധിക്കപ്പെട്ട് 3 മാസത്തിനൊടുവില് മുന് പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമനേയിയുടെ വിലാപയാത്രയ്ക്ക് ഒരുക്കങ്ങളുമായി ഇറാന്.
വധിക്കപ്പെട്ട് 3 മാസത്തിനൊടുവില് മുന് പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമനേയിയുടെ വിലാപയാത്രയ്ക്ക് ഒരുക്കങ്ങളുമായി ഇറാന്. 3 ദിവസം നീണ്ട് നില്ക്കുന്ന ചടങ്ങുകള് നടത്താനാണ് തീരുമാനം. അമേരിക്കയുമായുള്ള സമാധാന കരാര് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിനാല് ഇതിന് ശേഷമായിരിക്കും തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കുക.
മരണപ്പെട്ട് 3 മാസത്തീന് ശേഷമാണ് അലി ഖമനേയിയുടെ ഖബറക്കത്തിന്റെ ഒരുക്കങ്ങള് ഇറാന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇസ്രായേല്- അമേരിക്ക സംയുക്ത ആക്രമണത്തില് കൊല്ലപ്പെട്ട അലി ഖമനേയിയുടെ ചിത്രം പോലും പുറത്തുവന്നിരുന്നില്ല. ഖമനേയിയുടെ വിലാപയാത്രയ്ക്കായി 2 കോടി വരെ ആളുകളെത്തുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഷിയാ വിഭാഗത്തിന് പ്രാധാന്യമേറിയ മുഹറത്തോട് അനുബന്ധിച്ചാകും ചടങ്ങുകളെന്നാണ് സൂചന. ഫെബ്രുവരി 28നാണ് ആയത്തുള്ള ഖമനേയി അമേരിക്കന് ആക്രമണത്തില് വധിക്കപ്പെട്ടത്.