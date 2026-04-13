തിങ്കള്‍, 13 ഏപ്രില്‍ 2026
ഇറാന് സൈനികസഹായം നൽകിയാൽ ചൈനയ്ക്ക് മുകളിൽ 50 ശതമാനം അധികതീരുവ: ഭീഷണിയുമായി ട്രംപ്

ഇറാന്റെ സൈനികനീക്കങ്ങള്‍ക്ക് ചൈന സഹായം ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാല്‍ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ചൈനീസ് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് 50 ശതമാനം താരിഫ് ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്.

അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 13 ഏപ്രില്‍ 2026 (10:11 IST)
പശ്ചിമേഷ്യന്‍ സംഘര്‍ഷം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തില്‍ ഇറാന് സൈനികസഹായം നല്‍കിയാല്‍ ചൈനയ്ക്ക് മുകളില്‍ അധിക തീരുവ ചുമത്തുമെന്ന ഭീഷണിയുമായി അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ്. ഞായറാഴ്ച ഫോക്‌സ് ന്യൂസിന്‍ നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം.

ഇറാന്റെ സൈനികനീക്കങ്ങള്‍ക്ക് ചൈന സഹായം ചെയ്യുന്നതായി കണ്ടെത്തിയാല്‍ അമേരിക്കയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന ചൈനീസ് ഉത്പന്നങ്ങള്‍ക്ക് 50 ശതമാനം താരിഫ് ഏര്‍പ്പെടുത്തുമെന്നാണ് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കിയത്. ഇറാന് പുതിയ വ്യോമ പ്രതിരോധസംവിധാനങ്ങള്‍ കൈമാറാന്‍ ചൈന തയ്യാറെടുക്കുന്നതായുള്ള യുഎസ് രഹസ്യാന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. എണ്ണവ്യാപാരത്തില്‍ ഇറാനെ ആശ്രയിക്കുന്നതിന് പകരം ചൈന വെനസ്വേലയില്‍ നിന്ന് കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ എണ്ണ വാങ്ങണമെന്നും വെടിനിര്‍ത്തല്‍ സമയം ഇറാന്‍ ആയുധങ്ങള്‍ ശേഖരിക്കാനായാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്നും ട്രംപ് ആരോപിച്ചു. എന്നാല്‍ അമേരിക്കന്‍ ആരോപണങ്ങള്‍ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്നാണ് ചൈനയുടെ പ്രതികരണം.


