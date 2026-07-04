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  4. Incident involving the assault of a girl in Pathanamthitta
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 4 July 2026 (19:13 IST)

പത്തനംതിട്ടയില്‍ പെണ്‍കുട്ടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം: ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു

police
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (19:13 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (21:20 IST)
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പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ടയില്‍ 13 വയസ്സുകാരിയായ പെണ്‍കുട്ടി സഹപാഠികളാല്‍ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തില്‍ കേരള സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന്‍ സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ കമ്മീഷന്‍ ചെയര്‍മാന്‍ കെ.വി. മനോജ് കുമാറാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോര്‍ട്ട് സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുകയും അന്വേഷണ പുരോഗതി സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
 
പത്തനംതിട്ടയിലെ കോന്നിയില്‍ സഹപാഠികളാണ് പെണ്‍കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചത്. ഒന്‍പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനിയെ പലയിടങ്ങളില്‍ വെച്ച് ആക്രമിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. കേസില്‍ ഒരു പെണ്‍കുട്ടി ഉള്‍പ്പെടെ 10 പ്രതികളുണ്ട്. ആറ് പേരെ ഇതിനകം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
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ശ്രീനു എസ്
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