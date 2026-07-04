അനുബന്ധ വാര്ത്തകള്
- സ്കൂളുകളിലെ പരിശീലനങ്ങള് രാവിലെ 10.30 ന് അവസാനിപ്പിക്കണം: ബാലാവകാശ കമ്മിഷന്
- കുട്ടികളുടെ സ്ക്രീൻ ഉപയോഗം നിയന്ത്രിക്കാൻ നിയമം വേണം; സംസ്ഥാനത്തിന് നിർദ്ദേശവുമായി ബാലാവകാശ കമ്മിഷൻ
- പത്തനംതിട്ടയില് ലോറിയും ഓട്ടോറിക്ഷയും കൂട്ടിയിടിച്ച് രണ്ട് പേര് മരിച്ചു
- കിണറ്റില് വീണ ആട്ടിന്കുട്ടിക്ക് രക്ഷകരായി പത്തനംതിട്ട ഫയര്ഫോഴ്സ് യൂണിറ്റ്
- മകരവിളക്ക്–പൊങ്കൽ ആഘോഷങ്ങൾ: പത്തനംതിട്ടയിൽ ഇന്നും നാളെയും സ്കൂൾ അവധി
പത്തനംതിട്ടയില് പെണ്കുട്ടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സംഭവം: ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു
പത്തനംതിട്ട: പത്തനംതിട്ടയില് 13 വയസ്സുകാരിയായ പെണ്കുട്ടി സഹപാഠികളാല് ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തില് കേരള സംസ്ഥാന ബാലാവകാശ സംരക്ഷണ കമ്മീഷന് സ്വമേധയാ കേസെടുത്തു. മാധ്യമ റിപ്പോര്ട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് കമ്മീഷന് ചെയര്മാന് കെ.വി. മനോജ് കുമാറാണ് കേസ് രജിസ്റ്റര് ചെയ്തത്. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് വിശദമായ റിപ്പോര്ട്ട് സമര്പ്പിക്കാന് ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥരോട് കമ്മീഷന് നിര്ദ്ദേശിക്കുകയും അന്വേഷണ പുരോഗതി സൂക്ഷ്മമായി നിരീക്ഷിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തു.
പത്തനംതിട്ടയിലെ കോന്നിയില് സഹപാഠികളാണ് പെണ്കുട്ടിയെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ചത്. ഒന്പതാം ക്ലാസ് വിദ്യാര്ത്ഥിനിയെ പലയിടങ്ങളില് വെച്ച് ആക്രമിച്ചതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. കേസില് ഒരു പെണ്കുട്ടി ഉള്പ്പെടെ 10 പ്രതികളുണ്ട്. ആറ് പേരെ ഇതിനകം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തിട്ടുണ്ട്.
അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്നസിനെതിരെ വിമര്ശനം
പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലകുറച്ച് നയാര എനര്ജി; കുറയ്ക്കാതെ പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികള്
അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് ആശ്വാസം, ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി കോടതി വിധി, ബർത്ത് റൈറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി
എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!
ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ.സുഗതൻ വിയ്യൂർ ജയിലിൽ തുടരും; രണ്ട് ജാമ്യാപേക്ഷകളും തള്ളി
Vaikom Muhammed Basheer: ജൂലൈ അഞ്ച്, വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ ഓർക്കാം
ഫ്ളക്സുകൾ നോക്കിയല്ല കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം തീരുമാനിക്കുന്നത്: കെ.മുരളീധരൻ
Kerala Weather: വ്യാപക മഴയ്ക്കു സാധ്യത; 11 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
Kerala Weather: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 11 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്ററിൽ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
മന്ത്രി കെ.മുരളീധരന്റെ രണ്ട് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ രാജിവെച്ചു
ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.മുരളീധരന്റെ രണ്ട് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ രാജിവെച്ചു. അഡി. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീലാൽ, അസി. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദരാജ് എന്നിവരാണ് രാജിവെച്ചത്. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് രാജിയെന്നാണ് വിശദീകരണം. ഇവർക്ക് പകരം ആളെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജി സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.