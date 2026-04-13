തിങ്കള്‍, 13 ഏപ്രില്‍ 2026
  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. വിദേശവാര്‍ത്ത

ഹോർമുസിൽ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നത്'മരണച്ചുഴി': ട്രംപിന്റെ ഭീഷണിക്ക് കടുത്ത മറുപടിയുമായി ഇറാൻ റെവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്‌സ്

strait of hormuz
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified തിങ്കള്‍, 13 ഏപ്രില്‍ 2026 (09:34 IST)
ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ ഉപരോധം ഏര്‍പ്പെടുത്താനുള്ള അമേരിക്കന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ നീക്കത്തിനെതിരെ രൂക്ഷമായ മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാന്‍ റെവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡ്സ് (IRGC). അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു പ്രകോപനവും ശത്രുക്കളെ കടലിടുക്കിലെ 'മരണച്ചുഴിയില്‍'അകപ്പെടുത്തുമെന്ന് ഇറാന്‍ സൈന്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യം നിലനില്‍ക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഇറാന്റെ ഈ പുതിയ പ്രകോപനപരമായ പ്രതികരണം.

ലോകത്തെ പ്രമുഖ എണ്ണ വിതരണ പാതയായ ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് തങ്ങളുടെ പൂര്‍ണ്ണ നിയന്ത്രണത്തിലാണെന്ന് റെവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡ്സ് നാവിക വിഭാഗം വ്യക്തമാക്കി. അമേരിക്കന്‍ യുദ്ധക്കപ്പലുകള്‍ കടലിടുക്കില്‍ മൈനുകള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്ന ദൗത്യം (Mine-clearing operation) ആരംഭിച്ചതാണ് ഇറാന്റെ പ്രകോപനത്തിന് കാരണമായിരിക്കുന്നത്. ഇറാന്റെ അതിര്‍ത്തിക്കടുത്ത് നടക്കുന്ന ഏതൊരു സൈനിക നീക്കത്തെയും ചെറുക്കാന്‍ തങ്ങള്‍ സജ്ജമാണെന്നും, ശത്രുക്കള്‍ക്ക് ഈ കടലിടുക്ക് ഒരു കെണിയായി മാറുമെന്നും ഇറാന്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു.

തന്ത്രപ്രധാനമായ ഈ മേഖലയിലൂടെ 'യുഎസ്എസ് ഫ്രാങ്ക് ഇ പീറ്റേഴ്‌സണ്‍', 'യുഎസ്എസ് മൈക്കല്‍ മര്‍ഫി' എന്നീ ഗൈഡഡ് മിസൈല്‍ ഡിസ്‌ട്രോയറുകള്‍ കടന്നുപോയതായി പ്രസിഡന്റ് ട്രംപ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു. വെറും ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് ഇറാനെ തകര്‍ക്കാന്‍ അമേരിക്കയ്ക്ക് സാധിക്കുമെന്നാണ് ട്രംപിന്റെ വാദം. റെവല്യൂഷണറി ഗാര്‍ഡ്സ് സ്ഥാപിച്ച മൈനുകള്‍ നീക്കം ചെയ്ത് അന്താരാഷ്ട്ര കപ്പല്‍ പാത സുരക്ഷിതമാക്കാനാണ് യുഎസ് നീക്കം. എന്നാല്‍, ട്രംപിന്റെ ഉപരോധ ഉത്തരവ് അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ നഗ്‌നമായ ലംഘനമാണെന്ന് ഇറാന്‍ ആരോപിക്കുന്നു.

ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലെ സംഘര്‍ഷം ആഗോള എണ്ണ വിതരണത്തെ ബാധിക്കുമോ എന്ന ഭയത്തിലാണ് ലോകരാജ്യങ്ങള്‍. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലേക്കുള്ള ഇന്ധനനീക്കം തടസ്സപ്പെട്ടാല്‍ അത് ആഗോള സാമ്പത്തിക വ്യവസ്ഥയെത്തന്നെ തകിടം മറിക്കാനിടയുണ്ട്.

റഷ്യ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങള്‍ മധ്യസ്ഥ ചര്‍ച്ചകള്‍ക്ക് ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇരുവിഭാഗവും വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ നിലയുറപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാല്‍ പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ ഏതു നിമിഷവും ഒരു പോര്‍മുഖം തുറക്കപ്പെട്ടേക്കാമെന്നാണ് നയതന്ത്ര വിദഗ്ധര്‍ വിലയിരുത്തുന്നത്. വരും മണിക്കൂറുകളില്‍ ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടാകുന്ന നീക്കങ്ങളെ അതീവ ഗൗരവത്തോടെയാണ് ലോകം വീക്ഷിക്കുന്നത്.



അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :