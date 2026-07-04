  1. വാര്‍ത്താലോകം
  2. വാര്‍ത്ത
  3. കേരള വാര്‍ത്ത
  4. Restrictions in Peechi Dam
Written By WEBDUNIA
Last Modified: Saturday, 4 July 2026 (18:42 IST)

പീച്ചി റീസര്‍വോയറിലേക്കുള്ള അനധികൃത പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല

യോഗത്തില്‍ ജലസേചനവകുപ്പ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ എം.എന്‍ സജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു

Peechi Dam, Thrissur News, Peechi Dam Shutters Open, Kerala Weather, പീച്ചി ഡാം നാളെ തുറക്കും, പീച്ചി ഡാമിലെ ജലനിരപ്പ്, പീച്ചി വാര്‍ത്തകള്‍, തൃശൂര്‍ വാര്‍ത്തകള്‍
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (18:42 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (18:45 IST)
google-news
പീച്ചി റീസര്‍വോയറിലേക്കുള്ള അനധികൃത പ്രവേശനം കര്‍ശനമായി നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും, അത് വഴിയുണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങള്‍ ഒഴിവാക്കുന്നതിനും ജില്ലാ കളക്ടറുടെ നിര്‍ദ്ദേശപ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുകളുടെ സംയുക്ത യോഗം ചേര്‍ന്നു. അനധികൃത മാര്‍ഗ്ഗങ്ങളിലൂടെ പീച്ചി ഡാമിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളില്‍ ഇറങ്ങുന്നത് കര്‍ശനമായി തടയേണ്ടതാണെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി.

മുന്നറിയിപ്പ് ബോര്‍ഡുകള്‍ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, വാര്‍ഡ് ഗ്രാമ സഭകളില്‍ ഈ വിഷയം ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനും, പൊതുജനങ്ങളില്‍ അവബോധം സൃഷ്ടിക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കാനും യോഗത്തില്‍ തീരുമാനമായി. മുന്നറിയിപ്പ് അവഗണിച്ച് ജലാശയത്തില്‍ ഇറങ്ങുന്നവര്‍ക്കും, ജലാശയവും പരിസരവും മലിനമാക്കുന്നവര്‍ക്കുമെതിരെ കര്‍ശ്ശന നിയമ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കി.
 
യോഗത്തില്‍ ജലസേചനവകുപ്പ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയര്‍ എം.എന്‍ സജിത്ത് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പാണഞ്ചേരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് മിനു വര്‍ഗീസ്, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കെ.പി. ചാക്കോച്ചന്‍, വാര്‍ഡ് മെമ്പര്‍മാരായ സ്വപ്നാ രാധാകൃഷ്ണന്‍, സന്ധ്യാ ഷാജി, വനം വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, പീച്ചി ജലസേചന പദ്ധതി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍, ഡിടിപിസി ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു.
About Writer
WEBDUNIA

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനം

അയ്യെ, ഒരു മുഖ്യമന്ത്രിയല്ലെ...പൂക്കി പാളിയെന്ന് ശാരദക്കുട്ടി, വി ഡി സതീശന്റെ ക്യൂട്ട്‌നസിനെതിരെ വിമര്‍ശനംഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പങ്കുവെച്ച പോസ്റ്റിലാണ് ശാരദക്കുട്ടിയുടെ വിമര്‍ശനം.

പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലകുറച്ച് നയാര എനര്‍ജി; കുറയ്ക്കാതെ പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികള്‍

പെട്രോളിനും ഡീസലിനും വിലകുറച്ച് നയാര എനര്‍ജി; കുറയ്ക്കാതെ പൊതുമേഖല എണ്ണ കമ്പനികള്‍ഇറാന്‍ സംഘര്‍ഷത്തില്‍ അയവുണ്ടായതിനെ തുടര്‍ന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയില്‍ അസംസ്‌കൃത വില ഇടിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലാണ് വിലകുറച്ചത്.

അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് ആശ്വാസം, ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി കോടതി വിധി, ബർത്ത് റൈറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ വംശജർക്ക് ആശ്വാസം, ട്രംപിന് കനത്ത തിരിച്ചടിയായി കോടതി വിധി, ബർത്ത് റൈറ്റ് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് റദ്ദാക്കാനാകില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതിഅമേരിക്കന്‍ മണ്ണില്‍ ജനിക്കുന്ന അമേരിക്കന്‍ വംശജരല്ലാത്തവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് സ്വതസിദ്ധമായി ലഭിക്കുന്ന പൗരത്വ അവകാശം റദ്ദാക്കാനുള്ള ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിന്റെ നീക്കം ഭരണഘടനാ വിരുദ്ധമാണെന്നാണ് യുഎസ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം.

എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!

എന്താണിത് കോൺഗ്രസെ, തോന്നുന്നത് പോലെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം 15 മിനിറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു മണിക്കൂർ വരെ!നേരത്തെ അറിയിച്ച വൈകീട്ട് 6 മുതല്‍ 12 വരെ മാത്രമല്ല അതിന് മുന്‍പും പിന്‍പുമെല്ലാം പല തവണ വൈദ്യുതി മുടങ്ങുന്നുണ്ട്.

Kerala Plus One Third Allotment : പ്ലസ് വൺ മൂന്നാം അലോട്ട്‌മെൻറ്: ജൂൺ 29 മുതൽ പ്രവേശനം ആരംഭിക്കും

Kerala Plus One Third Allotment : പ്ലസ് വൺ മൂന്നാം അലോട്ട്‌മെൻറ്: ജൂൺ 29 മുതൽ പ്രവേശനം ആരംഭിക്കുംപ്ലസ് വണ്‍ പ്രവേശനത്തിന്റെ മെറിറ്റ് ക്വാട്ടയിലെ മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തേതുമായ അലോട്ട്മെന്റ് റിസള്‍ട്ട് ജൂണ്‍ 29 ന് രാവിലെ 11 മണിക്ക് പ്രസിദ്ധീകരിക്കും. പ്രവേശനം ജൂലൈ 3 ന് വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ നടക്കും.

ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ.സുഗതൻ വിയ്യൂർ ജയിലിൽ തുടരും; രണ്ട് ജാമ്യാപേക്ഷകളും തള്ളി

ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ.സുഗതൻ വിയ്യൂർ ജയിലിൽ തുടരും; രണ്ട് ജാമ്യാപേക്ഷകളും തള്ളിതിരുവനന്തപുരം വാഴോട്ടുകോണം ബിജെപി കൗൺസിലർ ആർ.സുഗതനു തിരിച്ചതി. കാപ്പ ചുമത്തി വിയ്യൂർ സെൻട്രൽ ജയിലിൽ കഴിയുന്ന സുഗതന്റെ രണ്ട് ജാമ്യാപേക്ഷകളും തള്ളി. നെടുമങ്ങാട് കോടതിയാണ് ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത്.

Vaikom Muhammed Basheer: ജൂലൈ അഞ്ച്, വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ ഓർക്കാം

Vaikom Muhammed Basheer: ജൂലൈ അഞ്ച്, വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിനെ ഓർക്കാംVaikom Muhammed Basheer: 2026 ജൂലൈ അഞ്ച്, വിശ്വ വിഖ്യാത സാഹിത്യകാരൻ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ ഓർമയായിട്ട് 32 വർഷം. 1994 ജൂലൈ അഞ്ചിനാണ് ബഷീർ വിടവാങ്ങിയത്. കഥകളുടെ സുൽത്താൻ എന്നാണ് ബഷീർ അറിയപ്പെടുന്നത്.

ഫ്‌ളക്‌സുകൾ നോക്കിയല്ല കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം തീരുമാനിക്കുന്നത്: കെ.മുരളീധരൻ

ഫ്‌ളക്‌സുകൾ നോക്കിയല്ല കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം തീരുമാനിക്കുന്നത്: കെ.മുരളീധരൻകെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനത്തിനായി തമ്മിലടികൾ തുടരവേ അഭിപ്രായംപറഞ്ഞ് മുതിർന്ന നേതാവും മന്ത്രിയുമായ കെ.മുരളീധരൻ. കെപിസിസി പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം തീരുമാനിക്കുന്നത് ഫ്‌ളക്‌സുകൾ നോക്കിയല്ലെന്ന് മുരളീധരൻ പറഞ്ഞു.

Kerala Weather: വ്യാപക മഴയ്ക്കു സാധ്യത; 11 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

Kerala Weather: വ്യാപക മഴയ്ക്കു സാധ്യത; 11 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്Kerala Weather: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 11 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്ററിൽ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

മന്ത്രി കെ.മുരളീധരന്റെ രണ്ട് പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ രാജിവെച്ചു

മന്ത്രി കെ.മുരളീധരന്റെ രണ്ട് പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ രാജിവെച്ചുആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.മുരളീധരന്റെ രണ്ട് പേഴ്‌സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ രാജിവെച്ചു. അഡി. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീലാൽ, അസി. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദരാജ് എന്നിവരാണ് രാജിവെച്ചത്. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് രാജിയെന്നാണ് വിശദീകരണം. ഇവർക്ക് പകരം ആളെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജി സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.