സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 6 ഏപ്രില് 2026 (12:43 IST)
ഹോര്മുസ് കടലിടുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടാല് ഇറാനിലെ വൈദ്യുത നിലയങ്ങളും പാലങ്ങളും തകര്ക്കുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്ഡ് ട്രംപ് ഞായറാഴ്ച വീണ്ടും ഭീഷണി മുഴക്കി. യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യല് എന്ന തന്റെ സോഷ്യല് മീഡിയയിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത്. 'ചൊവ്വാഴ്ച ഇറാനില് പവര് പ്ലാന്റ് ദിനവും പാലം ദിനവും ഒന്നായിരിക്കും. ഇതുപോലെയൊന്നും ഉണ്ടാകില്ല! കടലിടുക്ക് തുറക്കൂ, ഭ്രാന്തന് ബാ***, അല്ലെങ്കില് നിങ്ങള് നരകത്തില് ജീവിക്കും -ട്രംപ് തെറിവാക്കുകള് എഴുതി.
അതേസമയം ഇതിനെതിരെ ഇറാനില് നിന്നും മറുപടി വന്നു. പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗത്തില് അമേരിക്ക ശിലായുഗത്തിലെത്തിയെന്നാണ് മറുപടി. ഇന്ത്യയിലെ ഇറാനിയന് എംബസിയും തായ്ലന്ഡിലെ ഇറാനിയന് എംബസിയും ഇക്കാര്യം എക്സില് എഴുതി. യുദ്ധം ആരംഭിച്ചതുമുതല് ഇറാന് ഹോര്മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെയുള്ള കപ്പലുകള് കടന്നുപോകുന്നത് തടഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്.
ലോകത്തിലെ എണ്ണയുടെ 20 ശതമാനവും ഈ കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്നതിനാല് ഇത് ലോകമെമ്പാടും ഒരു ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായി. ഈ തടസ്സം ആഗോള ഊര്ജ്ജ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിച്ചു. പല രാജ്യങ്ങളും ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങള് നേരിടുന്നു.