വെള്ളി, 10 ഏപ്രില്‍ 2026
ഹോർമുസിൽ ഫീസ് ഈടാക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇറാന് നല്ലതെന്ന് ട്രംപ്, പാകിസ്ഥാനിൽ ഇന്ന് നിർണായക ചർച്ച

Strait OF Hormuz, Donald Trump,NATO,Iran- USA war, Middle east crisis
അഭിറാം മനോഹർ| Last Modified വെള്ളി, 10 ഏപ്രില്‍ 2026 (11:22 IST)
ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കില്‍ ഇറാന്‍ ഫീസ് ഈടാക്കാതിരിക്കുന്നതാണ് ഇറാന് നല്ലതെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. ഇറാന്‍ ഇത്തരത്തില്‍ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് നിര്‍ത്തണമെന്ന് ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലിലൂടെ വ്യക്തമാക്കി. ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്കിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന ടാങ്കറുകളില്‍ നിന്ന് ഇറാന്‍ ഫീസ് ഈടാക്കുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കില്‍ അത് ഇപ്പോള്‍ തന്നെ അവസാനിപ്പിക്കണം. ട്രംപ് ട്രൂത്ത് സോഷ്യലില്‍ കുറിച്ചു.

ഹോര്‍മുസ് കടലിടുക്ക് വഴി എണ്ണക്കപ്പലുകള്‍ കടന്നുപോകാതിരിക്കാന്‍ ഇറാന്‍ നിബന്ധനകള്‍ വെയ്ക്കുകയാണെന്നും തങ്ങളുമായുള്ള കരാറില്‍ അങ്ങനയല്ല ഉള്ളതെന്നും മറ്റൊരു പോസ്റ്റിലും ട്രംപ് കുറിച്ചു. ഇറാനും യുഎസും തമ്മിലുള്ള നിര്‍ണായക ചര്‍ച്ച ഇന്ന് പാകിസ്ഥാന്‍ തലസ്ഥാനമയ ഇസ്ലാമാബാദില്‍ നടക്കാനിരിക്കെയാണ് ട്രംപിന്റെ ഈ പ്രസ്താവനകള്‍.




അനുബന്ധ വാര്‍ത്തകള്‍


ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ വായിക്കുക :