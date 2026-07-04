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  4. AI cameras in Kerala are still capturing traffic violations
Written By ശ്രീനു എസ്
Last Modified: Saturday, 4 July 2026 (19:44 IST)

കേരളത്തില്‍ ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങള്‍ ഇപ്പോഴും AI ക്യാമറകള്‍ പകര്‍ത്തുന്നുണ്ട്; നെറ്റ്വര്‍ക്ക് പ്രശ്നം കാരണം ചലാന്‍ വൈകും

AI cameras in Kerala
BY: ശ്രീനു എസ്
Publish: Sat, 4 Jul 2026 (19:44 IST) Updated: Sat, 4 Jul 2026 (21:25 IST)
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തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ആര്‍ട്ടിഫിഷ്യല്‍ ഇന്റലിജന്‍സ് (AI) അധിഷ്ഠിത ട്രാഫിക് എന്‍ഫോഴ്സ്മെന്റ് ക്യാമറകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനം നിര്‍ത്തിയെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍ കേരള മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് (MVD) തള്ളി. പിഴ നോട്ടീസ് അയക്കുന്നതില്‍ താല്‍ക്കാലിക തടസ്സം നേരിട്ടെങ്കിലും ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങള്‍ ക്യാമറകള്‍  രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരില്‍ നിന്നുള്ള പേയ്മെന്റുകള്‍ മുടങ്ങിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് സേവനങ്ങള്‍ നിര്‍ത്തിവച്ചതായി ആരോപിച്ച് കെല്‍ട്രോണ്‍ എന്ന ഏജന്‍സി AI ക്യാമറ ശൃംഖലയുടെ പരിപാലനം നിര്‍ത്തിവയ്ക്കുകയും ശൃംഖല പ്രവര്‍ത്തനരഹിതമായെന്നുമുള്ള വ്യാപകമായ അഭ്യൂഹങ്ങള്‍ക്കിടെയാണ് വിശദീകരണം. 
 
ക്യാമറകള്‍ പ്രവര്‍ത്തനക്ഷമമായി തുടരുകയും സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള്‍ പകര്‍ത്തുകയും സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പ് ഈ അവകാശവാദങ്ങള്‍ നിരസിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും മോട്ടോര്‍ വാഹന വകുപ്പിന്റെ സെന്‍ട്രല്‍ കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമിലേക്ക് നിയമലംഘന ഡാറ്റ കൈമാറുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇന്റര്‍നെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി തടസ്സപ്പെട്ടതിനാല്‍ വാഹനമോടിക്കുന്നവര്‍ക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ചലാന്‍ നല്‍കാന്‍ വകുപ്പിന് നിലവില്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ സമ്മതിച്ചു. തല്‍ഫലമായി നിയമലംഘനങ്ങള്‍ കണ്ടെത്തി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിലവില്‍ പിഴ ചുമത്താന്‍ കഴിയില്ല.
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ശ്രീനു എസ്
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