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കേരളത്തില് ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങള് ഇപ്പോഴും AI ക്യാമറകള് പകര്ത്തുന്നുണ്ട്; നെറ്റ്വര്ക്ക് പ്രശ്നം കാരണം ചലാന് വൈകും
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ ആര്ട്ടിഫിഷ്യല് ഇന്റലിജന്സ് (AI) അധിഷ്ഠിത ട്രാഫിക് എന്ഫോഴ്സ്മെന്റ് ക്യാമറകള് പ്രവര്ത്തനം നിര്ത്തിയെന്ന റിപ്പോര്ട്ടുകള് കേരള മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് (MVD) തള്ളി. പിഴ നോട്ടീസ് അയക്കുന്നതില് താല്ക്കാലിക തടസ്സം നേരിട്ടെങ്കിലും ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങള് ക്യാമറകള് രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് വകുപ്പ് വ്യക്തമാക്കി. സംസ്ഥാന സര്ക്കാരില് നിന്നുള്ള പേയ്മെന്റുകള് മുടങ്ങിയതിനെ തുടര്ന്ന് സേവനങ്ങള് നിര്ത്തിവച്ചതായി ആരോപിച്ച് കെല്ട്രോണ് എന്ന ഏജന്സി AI ക്യാമറ ശൃംഖലയുടെ പരിപാലനം നിര്ത്തിവയ്ക്കുകയും ശൃംഖല പ്രവര്ത്തനരഹിതമായെന്നുമുള്ള വ്യാപകമായ അഭ്യൂഹങ്ങള്ക്കിടെയാണ് വിശദീകരണം.
ക്യാമറകള് പ്രവര്ത്തനക്ഷമമായി തുടരുകയും സംസ്ഥാനത്തുടനീളമുള്ള ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങള് പകര്ത്തുകയും സംഭരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പ് ഈ അവകാശവാദങ്ങള് നിരസിച്ചു. എന്നിരുന്നാലും മോട്ടോര് വാഹന വകുപ്പിന്റെ സെന്ട്രല് കണ്ട്രോള് റൂമിലേക്ക് നിയമലംഘന ഡാറ്റ കൈമാറുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇന്റര്നെറ്റ് കണക്റ്റിവിറ്റി തടസ്സപ്പെട്ടതിനാല് വാഹനമോടിക്കുന്നവര്ക്ക് ഇലക്ട്രോണിക് ചലാന് നല്കാന് വകുപ്പിന് നിലവില് കഴിയില്ലെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര് സമ്മതിച്ചു. തല്ഫലമായി നിയമലംഘനങ്ങള് കണ്ടെത്തി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും നിലവില് പിഴ ചുമത്താന് കഴിയില്ല.
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Kerala Weather: വ്യാപക മഴയ്ക്കു സാധ്യത; 11 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്
Kerala Weather: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 11 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്. പത്തനംതിട്ട, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ, പാലക്കാട്, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർഗോഡ് ജില്ലകളിലാണ് യെല്ലോ അലർട്ട്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്ററിൽ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നതുകൊണ്ട് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് അർത്ഥമാക്കുന്നത്. ഇടിമിന്നലോടു കൂടിയ മഴയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
മന്ത്രി കെ.മുരളീധരന്റെ രണ്ട് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ രാജിവെച്ചു
ആരോഗ്യമന്ത്രി കെ.മുരളീധരന്റെ രണ്ട് പേഴ്സണൽ സ്റ്റാഫ് അംഗങ്ങൾ രാജിവെച്ചു. അഡി. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ശ്രീലാൽ, അസി. പ്രൈവറ്റ് സെക്രട്ടറി ഗോവിന്ദരാജ് എന്നിവരാണ് രാജിവെച്ചത്. വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാലാണ് രാജിയെന്നാണ് വിശദീകരണം. ഇവർക്ക് പകരം ആളെ നിയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു. രാജി സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.