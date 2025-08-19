നടക്കുമ്പോള്‍ റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്റ് പുടിന്റെ വലതു കൈ അനങ്ങാറില്ല; കാരണം അറിയാമോ

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified ചൊവ്വ, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (11:33 IST)
നടക്കുമ്പോള് പുടിന് വലതു കൈ ചലിപ്പിക്കുന്നില്ലെന്നും ഇടതു കൈ കൃത്യമായി ആടുന്നുണ്ടെന്നും നിങ്ങള് എപ്പോഴെങ്കിലും ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ?
അതിന് ഒരു കാരണമുണ്ട്. പുടിന്റെ നടത്ത ശൈലി ആളുകള് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഇതാദ്യമല്ല. റഷ്യന് പ്രസിഡന്റിന് പാര്ക്കിന്സണ്സ് രോഗമുണ്ടെന്ന് ആളുകള് പറഞ്ഞുനടന്നു. ശരീരത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ചലിക്കാത്ത ഒരു രോഗാവസ്ഥ. എന്നാല് ഈ വാദങ്ങള് പല മെഡിക്കല് പ്രൊഫഷണലുകളും നിരാകരിച്ചു.
അപ്പോള് യഥാര്ത്ഥ കാരണം എന്താണ്? റഷ്യയുടെ പ്രസിഡന്റാകുന്നതിന് മുമ്പ് പുടിന് ഒരു ചാരനായിരുന്നു. കെജിബി എന്ന് ചുരുക്കി വിളിക്കപ്പെടുന്ന കമ്മിറ്റി ഫോര് സ്റ്റേറ്റ് സെക്യൂരിറ്റിയില് അദ്ദേഹം അംഗമായിരുന്നു. 1954 മുതല് 1991 വരെ സോവിയറ്റ് യൂണിയന്റെ പ്രധാന സുരക്ഷാ ഏജന്സിയായിരുന്നു ഇത്. 1975 ല് പുടിന് കെജിബിയില് ചേര്ന്നു. കെജിബിയിലെ പരിശീലനത്തിനിടെ, അംഗങ്ങളെ എപ്പോഴും ജാഗ്രതയോടെയും ആയുധങ്ങളുമായി തയ്യാറായും ഇരിക്കാന് പഠിപ്പിച്ചു. കെജിബിയില് പുടിന് തീവ്രമായ ആയുധ പരിശീലനം ലഭിച്ചു.
സംഘടനയില് ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത് സോവിയറ്റ് യൂണിയന് തകരുന്നതിന് മുമ്പ് അദ്ദേഹം ലെഫ്റ്റനന്റ് കേണല് പദവിയിലേക്ക് ഉയര്ന്നു. തീവ്രമായ സൈനിക- ഇന്റലിജന്സ് പരിശീലനത്തിന്റെ ഫലമായുണ്ടാകുന്ന ഒരു പെരുമാറ്റ രീതിയാണ് പുടിന്റെ ചലിക്കാത്ത വലതു കൈ വെളിപ്പെടുത്തുന്നത്.
കെജിബി പ്രകാരം, ഇത് ഒരു സാധാരണ നടത്തമാണ്. അവിടെ അംഗത്തിന്റെ പ്രബലമായ കൈ സ്വതന്ത്രമായി ആടുന്നു, എന്നാല് മറ്റേ കൈ ഒരു പോക്കറ്റിനടുത്ത് സ്ഥാനത്ത് തുടരുന്നു. അതിനാല് അവര്ക്ക് ഒരു ഭീഷണി തോന്നുന്ന ഏത് നിമിഷവും തോക്ക് പുറത്തെടുക്കാന് കഴിയും.