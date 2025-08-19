വ്യാഴം, 21 ഓഗസ്റ്റ് 2025
സ്‌കൂളുകളില്‍ ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗ്‌നിഷന്‍ സിസ്റ്റംസ് അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണം: സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്ക് കത്തെഴുതി രക്ഷിതാക്കള്‍

കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്ക് കത്തെഴുതി രക്ഷിതാക്കള്‍.

സിആര്‍ രവിചന്ദ്രന്‍| Last Modified ചൊവ്വ, 19 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (12:17 IST)
സ്‌കൂളുകളില്‍ ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗ്‌നിഷന്‍ സിസ്റ്റംസ് (എഫ്ആര്‍എസ്) അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള പദ്ധതി ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യയ്ക്ക് കത്തെഴുതി രക്ഷിതാക്കള്‍. വിദ്യാഭ്യാസ വിദഗ്ദ്ധര്‍, അധ്യാപക യൂണിയനുകള്‍, സിവില്‍ സൊസൈറ്റി സംഘടനകള്‍ എന്നിവരും ഇതേ ആവശ്യം മുന്നോട്ടുവച്ചു. ഡാറ്റ ദുരുപയോഗം, ചൂഷണം എന്നിവയുടെ ഗുരുതരമായ അപകടസാധ്യതകളിലേക്ക് കുട്ടികളെ ഇത് നയിച്ചേക്കാമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി.

2025-26 മുതല്‍, സര്‍ക്കാര്‍, എയ്ഡഡ് സ്‌കൂളുകള്‍ സ്റ്റുഡന്റ്‌സ് അച്ചീവ്‌മെന്റ് ട്രാക്കിംഗ് സിസ്റ്റവുമായി (SATS) ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള മൊബൈല്‍ അധിഷ്ഠിത AI പവര്‍ഡ് ഫേഷ്യല്‍ റെക്കഗ്‌നിഷന്‍ അറ്റന്‍ഡന്‍സ് സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കണമെന്ന് സ്‌കൂള്‍ വിദ്യാഭ്യാസ, സാക്ഷരതാ വകുപ്പ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഈ നീക്കം ഹാജരാകാത്തവരെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനും ഉച്ചഭക്ഷണം, മുട്ട തുടങ്ങിയ പദ്ധതികളുടെ ആനുകൂല്യങ്ങള്‍ ശരിയായ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളിലേക്ക് എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും സഹായിക്കുമെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ അവകാശപ്പെടുന്നു.

എന്നാല്‍ സ്‌കൂള്‍ ക്രമീകരണങ്ങളില്‍ അത്തരം സാങ്കേതികവിദ്യകള്‍ അപകടകരവും അനാവശ്യവുമാണെന്ന് സംയുക്ത പ്രസ്താവനയില്‍ ഒപ്പിട്ടവര്‍ പറഞ്ഞു. കുട്ടികളുടെ മുഖ ഡാറ്റ ചോരുകയോ മോഷ്ടിക്കപ്പെടുകയോ ചെയ്താല്‍, കുട്ടികളെ കടത്തുന്നതിനോ, ബ്ലാക്ക് മെയിലിംഗിനോ, ലൈംഗിക ചൂഷണത്തിനോ വേണ്ടി ദുരുപയോഗം ചെയ്യപ്പെടാമെന്ന് വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.


