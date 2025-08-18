പുടിന്റെ അംഗരക്ഷകര്‍ വിദേശ യാത്രകളില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലവും മൂത്രവും ശേഖരിച്ച് റഷ്യയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുന്നു; കാരണം ഇതാണ്

സിആര് രവിചന്ദ്രന്|
Last Modified തിങ്കള്, 18 ഓഗസ്റ്റ് 2025 (20:17 IST)
റഷ്യന് പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിര് പുടിന് തന്റെ സുരക്ഷയില് അതീവ ജാഗ്രത പുലര്ത്തുന്നയാളാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസാധാരണമായ ഒരു മുന്കരുതല് പലപ്പോഴും ആഗോള ശ്രദ്ധ ആകര്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുടിന് വിദേശയാത്ര നടത്തുമ്പോഴെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അംഗരക്ഷകര് അദ്ദേഹത്തിന് കാവല് നില്ക്കുക മാത്രമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന്റെ മലവും മൂത്രവും ഒരു പ്രത്യേക സ്യൂട്ട്കേസില് ശേഖരിക്കുകയും മോസ്കോയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുപോകുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് റിപ്പോര്ട്ടുകള് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
വിദേശ യാത്രകളില് പുടിനൊപ്പം വരുന്ന ബുള്ളറ്റ് പ്രൂഫ് സ്യൂട്ട്കേസുകളില് 'പൂ സ്യൂട്ട്കേസ്' എന്ന് വിളിപ്പേരുള്ള ഒരു പ്രത്യേക ബ്രീഫ്കേസും ഉള്പ്പെടുന്നു. റഷ്യന് നേതാവിന്റെ ജൈവ മാലിന്യങ്ങള് ശേഖരിച്ച് സുരക്ഷിതമായി തിരികെ കൊണ്ടുവരിക എന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഉദ്ദേശ്യം.രഹസ്യവും സുരക്ഷയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഇത്.
മലം, മൂത്രം പരിശോധനകളിലൂടെ ഒരാളുടെ ആരോഗ്യം, രോഗങ്ങള്, ജീവിതശൈലി എന്നിവ വെളിപ്പെടുത്താന് കഴിയുമെന്ന് മെഡിക്കല് വിദഗ്ധര് അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.പുടിന്റെ മുന്കരുതല് നടപടികള് അദ്ദേഹം തന്റെ സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ വിവരങ്ങള് എത്രത്തോളം ഗൗരവമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് കാണിക്കുന്നു.