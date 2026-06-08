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  4. Israel airstrike on iran cities after attacks on israel
Written By ജിതിൻരാജ് കെ വി
Last Modified: Monday, 8 June 2026 (09:08 IST)

Israel- Iran : യുദ്ധം കനക്കുന്നു, ഇറാൻ നഗരങ്ങളിൽ സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തി ഇസ്രായേൽ, ബെയ്റൂട്ടിലും ആക്രമണം ശക്തമാക്കി, വ്യോമപാതകൾ അടച്ചു

തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്‌റാന്‍, തബ്‌റീസ്, ഇസ്ഫഹന്‍, കറാജ് എന്നീ നഗരങ്ങളെയാണ് ഇസ്രായേല്‍ ആക്രമിച്ചതെന്ന് ഇറാനിയന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

Israel Airstrike, Lebanon attack, Iran missile attack on israel,Middle east crisis
BY: ജിതിൻരാജ് കെ വി
Publish: Mon, 8 Jun 2026 (09:08 IST) Updated: Mon, 8 Jun 2026 (09:06 IST)
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പശ്ചിമേഷ്യയില്‍ വീണ്ടും സംഘര്‍ഷം കടുക്കുന്നു. ലെബനന്‍ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഇസ്രായേല്‍ ശ്രമത്തിന് മറുപടിയായി ഇസ്രായേലിന് നേരെ ഇറാന്‍ അതിശക്തമായ മിസൈല്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ നടത്തിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ ഇറാന്‍ നഗരങ്ങളില്‍ ഇസ്രായേല്‍ വന്‍ സ്‌ഫോടനങ്ങള്‍ നടത്തിയതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. തലസ്ഥാനമായ ടെഹ്‌റാന്‍, തബ്‌റീസ്, ഇസ്ഫഹന്‍, കറാജ് എന്നീ നഗരങ്ങളെയാണ് ഇസ്രായേല്‍ ആക്രമിച്ചതെന്ന് ഇറാനിയന്‍ മാധ്യമങ്ങള്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
 
പടിഞ്ഞാറന്‍, മധ്യ ഇറാനിലെ സൈനികകേന്ദ്രങ്ങളെയാണ് ലക്ഷ്യം വെച്ചതെന്ന് ഇസ്രായേല്‍ അറിയിച്ചു. ആള്‍നാശത്തെ പറ്റിയോ ആക്രമണം നടന്ന കൃത്യമായ സ്ഥലത്തെയോ പറ്റിയുള്ള കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ ലഭ്യമായിട്ടില്ല. നേരത്തെ പത്തോളം ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലുകളാണ് ഇസ്രായേലിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി ഇറാന്‍ തൊടുത്തത്. ഇവയെല്ലാം വിജയകരമായി തകര്‍ത്തതായി ഇസ്രായേല്‍ സൈന്യം അവകാശപ്പെട്ടു. ഇറാന് കനത്ത തിരിച്ചടി നല്‍കാന്‍ സൈന്യത്തിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതായും ഇസ്രായേല്‍ വ്യക്തമാക്കി.ALSO READ: ലബനൻ ആക്രമണത്തിന് തിരിച്ചടിയുമായി ഇറാൻ, ഇസ്രായേലിന് നേരെ മിസൈൽ വർഷം, വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി
 
ലബനന്‍ തലസ്ഥാനമായ ബെയ്‌റൂട്ടില്‍ ഇസ്രായേല്‍ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണങ്ങള്‍ക്ക് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഇറാന്റെ ആക്രമണം. ഇറാന്‍ തിരിച്ചടിച്ചതൊടെ ലെബനനില്‍ ഇസ്രായേല്‍ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ചു. സംഘര്‍ഷം രൂക്ഷമായതോടെ ഇറാന്‍, ഇറാഖ്, സിറിയ എന്നീ രാജ്യങ്ങള്‍ തങ്ങളുടെ വ്യോമപാത അടച്ചു.
About Writer
ജിതിൻരാജ് കെ വി
2019 മുതൽ വെബ്ദുനിയയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രധാനമായും സ്പോർട്സ്, , രാഷ്ട്രീയം, സിനിമ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുന്നു.   .... കൂടുതല്‍ വായിക്കുക

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